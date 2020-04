Covid-19 - Collectif citoyen : un message d’espoir adressé aux Corses

Lettre d’espoir aux femmes et aux hommes de Corse et aux amoureux de notre île.

À tous ceux qui, conscients de la gravité de la crise qui nous frappe, veulent agir pour le bien commun.



« Les Corses ont intérêt à se prendre en main » Gilles Simeoni

Les Corses et la Corse en période de confinement sont solidaires et fiers des femmes et des hommes qui œuvrent en première ligne.

Leur courage, leur force de travail, leur humilité démontrent leur immense responsabilité humaine et citoyenne.

Ils sont à la hauteur de la situation. Ils cultivent depuis toujours le respect de la vie humaine avant toute chose.

La Corse a besoin de l’union sacrée de toutes et tous devant un événement où la vie des personnes est menacée.

La lutte contre ce fléau que nous connaissons si peu impose de nous toutes et tous de la connaissance, de la cohérence et la détermination.





« Les Corses ont intérêt à se prendre en main », évidemment, mais encore, il convient d’être plus précis. Nous voulons un véritable plan d’action de relance de nos autorités où nous devrons nous unir pour faire face à ce défi hors norme. La solidarité pour la population insulaire doit-être notre socle. Que tous les responsables offrent le meilleur d’eux-mêmes, sans démarche partisane. Les divergences devant disparaître durant cette période incroyable et inédite.

Nous sommes face à une urgence sanitaire, sociale et économique et nous devons aussi réaliser chacun notre part d’actions. Pour réussir il est nécessaire d’être en capacité de bien comprendre les situations d’ici et d’ailleurs. Des maires et des responsables de régions ont déjà commencé à s’organiser et à déployer des dispositions d’urgence.

Nous demandons à nos responsables de réfléchir collectivement et d’appliquer les mesures qui endigueront cette épidémie. Ces mesures qu’il nous faudra respecter collectivement.



Nous souhaitons la mise en place de tests massifs, l’isolement dans de bonnes conditions des personnes contagieuses, la distribution des masques et le respect de la distanciation. La gestion de nos déplacements est une nécessité.

Sur notre île, ces points doivent faire l’objet de protocoles clairs, afin de permettre la maîtrise qui nous permettra d’aller vers un déconfinement réussi et une reprise d’une économie enfin soucieuse de l’essentiel : notre équilibre humain, culturel et social.

Nous demandons à nos responsables et experts en charge de notre territoire, de définir la capacité de surpopulation que notre région peut accueillir, sans mettre en péril notre fragile système hospitalier et la santé de la population insulaire.

Nous aimerions connaître les règles qui seront mises en place pour assurer le contrôle sanitaire des flux humains venus du continent ou d’ailleurs.





Nous savons que nous allons affronter durant de nombreux mois cette pandémie et ses conséquences que nous allons subir, sans ignorer les opportunités qui surviendront.

Agir est la seule priorité que nous devons avoir pour notre pays et notre île.

« Nous sommes solidaires, emportés par la même planète, équipage d’un même navire. » nous rappelle Antoine de St Exupery.

Au nom du collectif citoyen, prenons-nous en main. Prenez soin de vous

Dans un coin de la Corse, le 25 avril 2020