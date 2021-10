Covid-19 : Cette année A Spassighjata in Bastia n’aura pas lieu

« Au regard de la crise sanitaire et des contraintes demandées aux organisateurs qui en découlent, le maintien de l’événement de la Spassighjata in Bastia tel que nous le connaissons, à savoir une fête sportive, populaire, réunissant des milliers de personnes sur la place du marché, n’était pas envisageable » explique Marylou Valery, la présidente de l’Associu Mantinum. «Il est important de souligner l’impossibilité de proposer une cérémonie de remise des prix autour d’un repas pour l’ensemble des participants, des bénévoles et des partenaires, ce moment convivial auquel nous attachons beaucoup d’importance. En responsabilité on a donc pris la décision d’annuler l’édition 2021. On espère la compréhension de tous et espérons se retrouver au plus vite dans des conditions favorables qui nous permettront de courir, fêter et partager ensemble »