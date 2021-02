Covid-19 : 877 personnes testées dans les collèges et lycées de Corse

En Corse, depuis le 15 janvier 2021, l’académie de Corse, en lien avec l’ARS propose un dépistage par test PRC aux élèves et personnels de plusieurs collèges et lycées. Le dispositif s’inscrit dans la campagne de dépistage massif du Covid-19 annoncée par le ministre de la Santé Olivier Véran. La rectorat a communiqué ce samedi les résultats arrêtés à la date du 12 février : sur les 5 847 tests proposés seulement 877 personnes ont été testées et 1 seul cas positif a été recensé.C'est donc une faible participation à cette campagne qu'on peut observer car sur les près de 6 000 tests qui ont été proposés dans 12 établissements scolaires et les deux inspections académiques aux personnels et élèves volontaires, mois de 900 personnes ont accepté de se faire tester par les médecins et infirmiers scolaires."Les campagnes de dépistage reprendront dès début mars, au retour des vacances", fait savoir le rectorat dans une note presse.