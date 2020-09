Covid-19 : 57 nouveaux cas en Corse ce mercredi 2 septembre

Le nombre de patients positifs testés en Corse depuis le 1er juillet atteint ce 1er septembre les 548 (392 dans le 2A et 156 en 2B). 57 nouvelles personnes ont été testées positives à la Covid-19 au cours des dernières 24 heures en Corse lors des 1 433 prélèvements RT-PCR effectués sur l'île. 34 l'ont été en Corse-du-Sud et 16 en Haute-Corse. Sept autres concernaient des non-résidents testés en Haute-Corse et en Corse-du-Sud.



Un patient a quitté la réanimation à l'hôpital de Bastia, il en reste toujours un et 5 en hospitalisation conventionnelle. Au centre hospitalier d'Ajaccio seules 4 personnes sont toujours hospitalisées en SSR.





Avant la rentrée scolaire, que sait-on du lien entre la Covid-19 et les enfants ?



Un rapport du centre européen de prévention et de contrôle des maladies fait le point sur le rôle des établissements scolaires dans la transmission du virus : chez les enfants, l’infection est généralement plus légère ou sans symptôme.

Le retour d’expérience au niveau international montre que la transmission entre enfants en milieu scolaire est rare. Le retour d’expérience montre également que la réouverture des écoles n'a pas été associée à une augmentation de la transmission communautaire.

De ce fait, en respectant les gestes barrière à l’école comme ils doivent l’être ailleurs (milieux familiaux, professionnels, de loisirs), les écoles ne constituent pas des lieux particuliers de propagation du virus souligne l'ARS de Corse.