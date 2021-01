Covid-19 : 40 cas positifs supplémentaires ce samedi en Corse

40 nouveaux cas positifs aux tests RT-PCT et TRA (20 en Haute-Corse et 20 en Corse-du-Sud) ont été recensés au cours des dernières 24 heures en Corse indique ce 9 janvier l'ARS dans son bulletin quotidien du suivi de l'épidémie de la Covid-19 en Corse.





Hospitalisations

Le nombre de patients hospitalisés est stables avec 9 personnes en soins intensifs et réanimation (dont 6 en Haute-Corse) pour un total de 19 patients hospitalisés.



L'ARS indique encore qu'un cas de Covid a été concerné dans l'un des 28 Epahd de l'île.