Covid-19 : 365 nouveaux cas enregistrés en 24 heures en Corse

Ce mercredi dans son bulletin quotidien l'ARS fait état de 365 nouveaux cas positif : 174 en Corse-du-Sud et 191 en Haute-Corse avec un taux de positivité régional calculé sur les 7 jours glissants de 5,7% mais il grimpe à 7,2% en Haute-Corse. Le taux d’incidence est aujourd’hui en Corse de 659 cas pour 100 000 habitants. Il est notamment très élevé pour les 15-39 ans, qui est aussi la tranche d’âge la moins vaccinée (1940 pour 100 000 chez les 15-19 ans, 1391 chez les 20-39 ans). Les autorités sanitaires signalent aussi une ’augmentation des cas chez les plus de 65 ans, avec un taux d’incidence de 192 cas pour 100 000 habitants. Dans le nord il est deux fois plus important et atteint les 836 cas positifs pour 100 000 habitants contre 455 pour le sud.





Vaccinations

213 064 personnes ont été vaccinées depuis le 6 janvier en Corse, 173 241, soit le 50,3% des Corses ont reçu les deux doses du vaccin.