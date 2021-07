Covid-19 : 30 cas détectés dans une colonie de vacances à Sagone

"Une trentaine de cas positifs de Covid-19 a été détectée à Sagone au sein d’une colonie de vacances comprenant 80 personnes" indique ce samedi 24 juillet dans un communqiué la préfecture de Corse précisant qu'il s'agit d'adolescents de 12 à 15 ans et leurs encadrants.

Ce vendredi matin l'un des adolescents présentant des symptômes du virus. Testé, son prélèvement s'est avéré positif. Immédiatement alertée, l’ARS de Corse a aussitôt fait procéder à des tests RT-PCR sur l‘ensemble du groupe et 30 jeunes ainsi que 3 encadrants sont positifs au coronavirus.

"L’ensemble des participants à cette colonie a été mis à l’isolement sur place, les personnes testées négatives étant séparées des cas positifs avérés. Les personnes négatives seront à nouveau testées en début de semaine prochaine" - indiquent les services préfectoraux qui précisent que : "Adolescents et encadrants disposaient tous d’un passe sanitaire valide à leur arrivée en Corse le 9 juillet dernier."Les membres de la colonie de vacances ont eu des interactions très limitées avec les autres résidents du camping et avec l’extérieur. Cependant, compte-tenu de la circulation active du virus dans l’île et pour répondre aux personnes qui en feraient la demande, les occupants du camping pourront bénéficier dès ce samedi à 16 heures d’une offre de test dans l’enceinte du camping, organisée par la protection civile de Corse.