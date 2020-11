Covid-19 : 2 décès supplémentaires et un nouveau cluster ce vendredi en Corse

Dans son point quotidien l’Agence régionale de santé de la Corse fait état de 74 cas positifs supplémentaires au cours des 24 dernières heures : 27 en Haute-Corse et 47 en Corse du Sud.





Hospitalisations

Le nombre de patients hospitalisés est en essentiellement stable en Corse. Ce vendredi 13 novembre 84 personnes sont hospitalisées dont 14 en réanimation en raison d'une contamination au coronavirus.



En Corse-du-Sud, à ce jour, 42 personnes atteintes de COVID-19 sont hospitalisées dont 8 en réanimation ou soins continus. En Haute-Corse ce sont 28 personnes atteintes de COVID-19 sont hospitalisées dont 6 en réanimation ou soins continus.





Deux nouveaux décès

2 décès sont à déplorer depuis hier.

Deux hommes de 59 et 76 ans sont décédés à l'hôpital de Bastia.

Depuis le début de l’épidémie, 119 décès, dont 38 depuis septembre, ont été recensés sur l'ile : 68 au centre hospitalier d’Ajaccio, 31 à l'hôpital de Bastia et 19 en EHPAD.



Un nouveau cluster

Un nouveau cluster dans un EHPAD est recensé par l'ARS ce 13 novembre