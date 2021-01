Couvre-feu à 18 heures : tout ce qu'on ne pourra plus faire à partir de ce samedi

On ne pourra pas sortir pour acheter ses cigarettes

Les ventes de tabac ne font pas exception, ils fermeront aussi à 18 heures





On ne pourra pas aller chercher son diner

La livraison à domicile reste autorisée après 18 heures, mais la vente à emporter est interdite.





Ni faire son sport en extérieur

A la différence du confinement où il était possible de sortir une heure par jour pour exercer une activité physique, le dispositif du couvre-feu ne tolère plus de sortie après 18 heures. Il ne sera donc pas possible de pratiquer une quelconque activité sportive après cet horaire





En cas d'urgence ?

Outre celles qui sont en déplacement professionnel ou lié à la scolarité, les seules personnes autorisées dans les rues ou sur les routes à partir de 18 heures devront pouvoir présenter une attestation dérogatoire pour des motifs restreints : consultation et soins médicaux, motif familial impérieux (garde d’enfant, assistance à personne vulnérable,…), convocation judiciaire, sortie dans un rayon de 1km pour les besoins d’un animal de compagnie, déplacement longue distance lié à un transit ferroviaire, aérien ou en bus.



Le non-respect du couvre-feu entrainera une amende de 135 euros, majorée à 375 euros (en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l'avis de contravention)



Le couvre-feu à 18 heures, déjà mis en place dans vingt-cinq départements, est élargi à partir de ce samedi à toute la France métropolitaine. Et la Corse ne fait pas exception. Mise en place pour au moins quinze jours, soit jusqu'à la fin du mois de janvier, cette mesure pourra être prolongée si la situation sanitaire l'exige.Si un salarié termine au-delà de 18 heures, s'il est sur le chemin du retour chez lui, ou s'il doit travailler en nocturne, il ne sera pas tenu de respecter le couvre-feu. Seule obligation, il devra pouvoir justifier son activité professionnelle avec une attestation fournie par son employeur.Les établissements scolaires, les garderies, les activités périscolaires et les crèches pourront être ouvertes après le début du couvre-feu et les transports scolaires continueront d'être assurés aux horaires habituels.​Les parents, notamment ceux qui travaillent, auront toujours la possibilité d'aller chercher leurs enfants après l'heure fatidique, à condition d'être munis d'une attestation (en cochant la case : déplacements entre le domicile et le lieu d'enseignement et de formation).