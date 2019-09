Couvent Saint-Hyacinthe à Santa Maria di Lota : la réplique du diocèse de Corse

"Ce couvent a été acquis légalement par la Mission catholique polonaise alors qu’il était en vente depuis plus de dix ans. Grâce à elle, ce couvent, qui a hébergé pendant de nombreuses années des religieuses franciscaines dont les tombes sont toujours là, a été sauvé de l’abandon" poursuit le communiqué signé par Olivier de Germay, évêque d'Ajaccio pour la Corse

"Il est contraire à la vérité d’affirmer que ce lieu va perdre sa dimension spirituelle. Il constitue pour l’Eglise de Corse un outil pastoral irremplaçable, avec en particulier une capacité de logement unique dans le diocèse. Tout au long de l’année, des retraites, récollections, sessions, réunions de doyenné, journées de préparation aux sacrements... y sont organisées, accueillant des enfants et des adultes venant de toute la Corse."

"Ce centre spirituel unique en Corse accueille également chaque année des personnes en situation de handicap ou de précarité sociale, mais aussi des familles, en particulier les familles de prêtres polonais qui, depuis des dizaines d’années, servent l’Eglise de Corse."

Le diocèse d’Ajaccio s’interroge, in fine, "sur les motivations de ceux qui déclarent vouloir défendre le patrimoine religieux de la Corse en dépossédant l’Église de ses biens."