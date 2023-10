Course sur route entre Lisula et Merusaglia : Christelle Didier remporte "A Paolina"

C'est vers 7 heures ce samedi matin, qu'a été donné le top départ de la célèbre course "A Paolina", qui relie Ile-Rousse à Morosaglia. 70 km de course sur route, disputés sous un soleil de plomb, qui a vu de belles bagarres sur l'ensemble des formats proposés.

Pour rappel, Le 4 septembre 1889, arriva à L'Ile Rousse le bateau « Le Comte Valery » avec à son bord les cendres du Général Paoli. Un cortège partant du port se rendit à Morosaglia, village natal du Général, afin d'y remettre ses cendres. Cent ans après, en 1989, est créée l'association « A Paolina », mise en œuvre pour commémorer le retour des cendres de Pascal Paoli. Cette course est une épreuve historique, aussi bien au niveau sportif qu'au niveau culturel. Elle a été consacrée par la revue « jogging international » comme faisant partie des 50 plus belles courses du monde. Pas étonnant dès lors que plusieurs dizaines de concurrents se sont élancés lors de la 33e édition de l’épreuve chère à Pierre-François Cristiani, le Président de l’Association.

En Individuels, 17 participants s’étaient donné rendez-vous, pour se livrer une belle bataille. Christelle Didier, vainqueur l’année dernière, chez les femmes, était la première à franchir la ligne d’arrivée, devant le Musée Pasquale Paoli de Morosaglia en 7 heures et 9 minutes. François-Xavier Farucci et Jean-Philippe Bossut, complètent le podium, alors que plusieurs abandons étaient à signaler très tôt dans la matinée.

L’épreuve a rassemblé plusieurs dizaines de participants dans les formats de relais qui ont connu un vif succès avec une trentaine d’équipes inscrites en relais de 2,4 et 8 coureurs.

Résultats

L’AS Figarella, composée de Loïc Leonardi, Stefane Costa, Florian Torrachi et Stéphane Fernades remportait l’épreuve de relais par 4 tandis que la belle et bruyante délégation du CAB Athlétisme se distinguait en relais par 8 en prenant ex æquo la 1place et 2place de la course.Une journée conclue au Col du Pratu, pour la remise des récompenses, et devant un concert de chants corses et notamment de Diana Saliceti, qui a ravi l’ensemble des participants. « Rendez-vous l’année prochaine pour la 34édition », a d’ores et déjà annoncé Pierre-François Cristiani, l’organisateur de la course.1er Christelle Didier 7h09'05''2e François-Xavier Farucci 7h28'40''3e Jean-Philippe Bossut 7h29'41''1er Spirou et Fantasio 5h52'20''2e AC Corte 7h09'42''3e La Suarellaise 7h55'23''1er AS Figarella 4h57'36''2e RC Furiani 5h16'3e CO Porticcio 5h36'13""1er ex aequo CAB Athlétisme 6h22'27''3e Les pétards mouillés 6h32'19''