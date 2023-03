Course internationale, contrat de bonne conduite : que réserve la saison hippique 2023 en Corse ?

A Prunelli et Ajaccio, le choix a été fait de repasser au 1 800 m, distance qui avait totalement disparu des programmes. Au trot, les 3 200 m de Zonza sont abandonnés au profit de distances plus courtes et moins éprouvantes pour les chevaux. "C'est un hippodrome particulier où ça fait quand même long", justifie le président de la Fédération Corse des courses hippiques.



Mais si le changement majeur se situait en dehors des hippodromes ? "Malheureusement, il faut le dire, il y a trop des gens qui ne respectent pas toujours les bénévoles, commissaires ou sociétés de courses, regrette Jean-Baptiste Andreani. On a averti et tout fait pour les calmer avec des amendes, mais comme ils ne veulent pas comprendre, la société du cheval français voulait tout simplement abandonner les courses en Corse. Je me suis battu car le trot est très prisé ici, les gens aiment ça. Mais à une condition : signer une charte de bonne conduite où à la moindre incartade, il n'y aura plus du tout de cadeaux, le jockey perdra ses couleurs et ne pourra plus courir."



Un nouveau contrat que les professionnels du trot seront incités à signer avant le début de la saison, né de la volonté d'un engagement formel sur la conduite respectueuse de tous dans l'enceinte des hippodromes. Les sanctions en cas de non respect de cet engagement seraient immédiates et pourraient parfois s'étendre sur plusieurs semaines ou mois, selon les situations.



Reste que sur la piste, cette année 2023 s'annonce riche en spectacle. Une course internationale sera organisée à Prunelli, avec pour objectif de rassembler les jockeys méditerranéens venus d'Italie, Sicile, Sardaigne, Algérie, Maroc, Tunisie... Deux courses qui se tiendront le dimanche 14 mai prochain et seront diffusées sur Equidia.