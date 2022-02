Coupe de France : le Sporting à Nantes avec ses supporters pour créer une nouvelle surprise

L’équipe de France de France féminine de rugby faisant des essais à l’IGESA, c’est au stade Armand-Cesari que les joueurs du Sporting ont préparé leur match de ce jeudi soir (21 heures) à Nantes. Manqueront à l’appel Bocognano (élongation au mollet, 8 à 12 jours d’absence) et Sylla (double élongation à la cuisse, 15 à 18 jours out). Le coach bastiais récupère toutefois Guidi qui a purgé ses matchs de suspension et Taoui. Pour le reste … « Cette équipe peut faire des choses incroyables et j’ai la sensation d’avoir des réponses surprenantes avec ce groupe » souligne Régis Brouard.





La déception du match nul contre Pau est tout juste dissipée. « Après le match on a pris un peu de recul. On en a discuté entre nous dans les vestiaires. On a fait le bilan des 4 derniers matchs et forcement au niveau comptable ce n’est pas suffisant. Avec nos deux matchs de coupe contre Clermont et Reims, le groupe a emmagasiné de l’expérience de matchs de bons niveaux mais on ne s’en sert pas à bon escient en championnat. Mais il ne faut pas s’envahir de négatif et aujourd’hui on se projette sur Nantes. C’est un match à enjeu entre deux équipes historiques, deux clubs qui ont envie, deux clubs qui nourrissent des espoirs dans cette compétition. C’est important pour les Nantais car il y a longtemps qu’ils ne sont pas allés aussi loin et c’est aussi important pour le Sporting car cela fait encore plus longtemps qu’il ne s’est pas retrouvé à ce stade ».





Singularité, l’équipe se déplacera ce jeudi avec ses supporters (2 avions prévus). « Ce n’est pas pour me déplaire. C’est bien de partager le vol avec les supporters. Ça fait partie de la vie de ce club où il y a communion dans la difficulté comme dans la joie. Ce sera une journée particulière pour eux et pour nous ».

Une rencontre qui s’annonce difficile, comme s’annonçait celle de Reims. « Nantes depuis la reprise a changé d’organisation de jeu. Et ça lui réussit. On a tout analysé, décortiqué, y compris les tirs au but ».





Pas de prolongations en effet au terme du temps réglementaire et si d’aventure les deux équipes sont à égalité, la séance des tirs au but désignera le vainqueur de la place en demi-finale. « Par le passé, les prolongations m’avaient plutôt réussi mais c’est plus facile au niveau de la gestion, sans »