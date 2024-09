Coupe de France de Football : La belle performance de Bonifacio

Ainsi, la N3 du Sud FC rendait visite à la formation de R2 de Santa Reparata.. Le duel des R1 voyait l'ASPV évoluer sur le terrain d'Afa. De son côté la SVARR (R1) partait avec les faveurs des pronostics sur le terrain de Lupinu (R3). Enfin la R2 de Bonifacio attendait de pied ferme la R1 de Bastelicaccia.

La belle opération du jour, est pour Bonifacio qui a éliminé Bastelicaccia aux tirs au but. Les deux équipes étaient dos à dos au coup de sifflet final sur le score de 1 à 1. La séance de tirs au but a tourné à l'avantage des Bonifaciens 3 à 1.

A l'inverse logique respectée à Santa Reparata où les locaux ont subi la loi des Nationaux du Sud FC sur le score net de 4 buts à 0.

Logique, également, respecté à Lupinu où la SVARR, non sans mal, est venue à bout d'une équipe locale combative 2 à 0. Enfin dans le duel des R1 entre Afa et l'ASPV force est restée aux afaiens vainqueurs des Moustiques 2 à 0.