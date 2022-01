Coupe de France - SC Bastia : pour une place en 1/8ème

Adversaire des Turchini à Furiani ce dimanche à 16 heures pour ce 1/16ème de finale, l’équipe de Clermont Foot 63. Au pays du rugby, le ballon rond s’est fait une place petit à petit et voilà la cité auvergnate aujourd’hui bien représentée en Ligue 1. Certes le club est quelque peu à la peine, 16ème au classement, mais pour le promu le maintien à ce haut niveau est à sa portée.

A l’occasion de son entrée en lice au tour précédent les hommes de Pascal Gastien s’étaient débarrassés du piège « Chemin Bas d’Avignon », club de R2, qu’ils avaient dominé 4-0.

Le Sporting disputera lui déjà son 4ème tour de coupe après ses qualifications hors de ses bases contre Drapeau-Fougères (N3, 2 -0), Les Herbiers (N2, 1-1 puis 4-3 aux t.a.b.) et les Hauts-Lyonnais (N3, 3-1). En championnat, le SCB est à l’image de son adversaire du jour, dans les profondeurs du classement : 18ème.





En pays de connaissance

Régis Brouard connait la maison clermontoise pour y avoir coaché l’équipe première de 2012 à 2014. Autre « local » qui fera des retrouvailles : l’attaquant international algérien Idriss Saadi qui a porté avec bonheur les couleurs du CF63 entre 2013 et 2015, scorant à 20 reprises en 44 matchs. Hélas « le taureau » n’a pas pour l’instant montré autant d’efficacité avec son nouveau club. Si les têtes des uns et des autres sont plutôt focus sur le championnat, pas question ni pour Régis Brouard, ni pour Pascal Gastien de faire l’impasse sur la Coupe, une compétition dont ils gardent tous deux une belle saveur, l’un en tant que joueur, Pascal Gastien, l’autre en tant qu’entraineur, Régis Brouard. Concernant les effectifs, les deux techniciens devront composer avec des absences :

3 cas de Covid, 2 blessés (Ducrocq et Vincensini) et un suspendu (Vincent) coté Sporting. L’entraineur bastiais récupère quand même Ben Saada et Taoui.





Dans le groupe, le retour sympathique de Gary Coulibaly. Coté visiteurs Pascal Gastien devra lui aussi se passer des services de nombreux titulaires : Salis Abdul Samed, Florent Ogier, Jason Berthomier, Corentin Digard, Cédric Hountondji et Jean-Claude Billong, blessés ou en phases de reprise et Mohamed Bayo, Saïf Khaoui et Jim Allevinah partis disputer la Coupe d’Afrique des Nations. Grand absent aussi le capitaine Jonathan Iglesias qui vient de signer au Paris FC. A contrario, on notera les retours dans le groupe Pierre-Yves Hamel, Josué Albert et d’Oriol Busquets ainsi que des jeunes Karim Mohamed, Olivier Kamdem et Aboubakar Sidibé qui ont déjà fait quelques apparitions en L1.





Les statistiques.

Les deux équipes se sont affrontées 6 fois sur la pelouse d’Armand Cesari. On dénombre 3 victoires pour le SCB, 2 nuls et une victoire pour les Clermontois (1-3 le 4 décembre 2009 lors de la 17ème journée de Ligue 2 de la saison 2009/2010).

Plus belle victoire du Sporting, 4 – 0, le 16 septembre 2005, lors de la 8ème journée de Ligue 2 de la saison 2005/2006. Les buts avaient été signés : Jau (13ème), André (14ème et 66ème) et Née (76ème). A cette occasion l’entraineur Bernard Casoni avait aligné : Penneteau, Marester, Maire, Laville, Sauget, Jau (puis Ben Saada 22ème) - Camadini, Gomez, Diane, (puis Née,46ème), Meslin et André.



Vendredi en conférence de presse, Régis Brouard avait appelé les supporters à venir nombreux soutenir leur équipe, d’autant qu’à l’occasion de cette rencontre du 2 janvier, aucune jauge ne sera imposée comme ce sera peut-être le cas samedi prochain en championnat contre Quevilly.



Les forces présence :

SCB : Placide, Fontana, Robic, Coulibaly, Schur, Santelli, Salles-Lamonge, Quemper, Talal, Bocognano, Ben Saada, Saadi, Kaïboue, Taoui, Sainati, Nagera



CF63 : Desmas, Djoco - Boyer, Nsimba, Mendy, Albert, Zedadka, Mohamed, Kamdem, Seidu - Magnin, Busquets, Gastien, Jaby - Tell, Rashani, Dossou, Hamel, Sidibe