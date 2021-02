Coupe de France : L'AC Ajaccio s'incline lourdement à Lyon (5-1)

O Lyon

Lopes - De Sciglio puis Paqueta (79e), Diomande puis Marcel (67e), Benlamri, Bard - Guimaraes puis Dubois (67e), Caqueret - Cherki, Memphis (cap.) puis Aour (46e), Cornet puis Tokp Ekambi (75e) - Slimani. Entr : Rudi Garcia.



AC Ajaccio

Leroy - Kalulu, Sainati puis Youssouf (46e), Avinel, Huard - Ndiaye puis Bayala(46e), Laci puis Barreto (46e), Coutadeur (cap.), Marchetti, Lecoeuche - Courtet. Entr : Olivier Pantaloni.



Lyon ne voulait pas rater son entrée en coupe de France. L'AC Ajaccio frapper un grand coup face à l'un leaders de la Ligue 1.

Cela débouché sur un début de match enlevé avec Un OL qui se mettait immédiatement en action avec ce tir, certes non cadré non cadré de Cherki, mais superbement servi par Caqueret qui laissait entrevoir encore de beaux mouvements au Groupama Stadium.

Ajaccio et Laci n'étaient pas en reste avec cette demi-volée puis avec cette frappe de Ndiaye sur laquelle Lopes était obligé de s'envoler pour écarter le danger.

Néanmoins c'était l'OL qui trouvait le premier le chemin des filets

C'était en effet Memphis, lancé par Slimani, qui à la 10e minute de, jeu avait raison de la vigilance de de Leroy.

Même si quelques minutes plus tard Leroy parvenait à s'imposer sur une frappe de Slimani, Lyon ne tardait pas à afficher son incontestable supériorité.



C'était ce même Slimani qui se mettait en évidence en ajustant, sur le centre parfait de De Sciglia, Leroy.

Dans la foulée Cornet s'illustrait à son tour en gagnant son face à face avec le même Leroy.

A ce moment-là on jouait la 24e minute et ça faisait déjà 3 à 0 pour Lyon.

Et ce n'était pas fini pour les malheureux ajacciens qui après deux nouvelles actions chaudes menées Memphis et Slimani encaissait un quatrième but signé Cherki, au terme d'une belle action collective lyonnaise.

Dès lors 4 à 0 à la pause pour Lyon : pour l'AC Ajaccio, le grand coup espéré ne serait pas ce mardi soir même si un peu avant le coup de sifflet de M. Batta, Marchetti avait mis Lopes sérieusement à contribution.



A la reprise c'était au tour de Courtet d'aller solliciter Lopes, mais l'OL était trop fort pour les Corses qui encaissaient une 5e but sur penalty transformé par Aouar après une obstruction d'Avinel (78e), mais qui parvenaient malgré tout à sauver l'honneur en fin de match après un penalty obtenu par Barreto et transformé par Nouri (90e)