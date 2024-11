Coupe de France : Corte se qualifie pour les 32es de finale face à Combani

Stade Santos Manfredi de Corte

Corte Bat Les Diables Noirs de Combani : 2-0 (mi-temps : 0-0).

Les buts : Tamboura (84e) et Boussemart (90e+8).

Arbitres : M. Gaillouste assisté de MM. Boudikian et Lungert.

Corte : Luciani, Dimitri et Raphaël Menozzi, Perotto, Sodini, Machado, Aït Bassou, Boussemart, Fanni, Segarel, Rimane, Tamboura, Agostini, Colombani, Trojani-Orsoni, Barallini, Baghioni, Arrighi.

Les Diables Noirs de Cambani : Mhoussine, Ali Solihi, Boinaidi, Lihadji, Adam et Chamssoudine Athoumani, Ali Abdoul Hamid, Madi Soilihi, Awadi et Ikram Idjabou, Daurin, Said, Ousseni, Soula, Bounou, Houmadi, Abdou.