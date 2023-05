Costa Verde : tout le monde "On piste" pour valoriser les sentiers de randonnée

Il y a quelques années, la Corse s’est fixé l’objectif de répartir ses flux touristiques sur une période plus étalée dans le temps : les fameuses « ailes de saison ». Pour attirer du monde avant et après les mois chauds de l’été, l’accent a donc été mis sur les activités de pleine nature, comme la randonnée ou le vélo. Mais encore faut-il disposer des infrastructures adéquates. C’est pour cela que l’Agence du tourisme de la Corse a fait appel à « On Piste », un service numérique qui propose gratuitement, sur une application en ligne, tout un panel de cartes et de circuits sportifs à destination des visiteurs. « Nous accompagnons les territoires. On identifie des parcours qui peuvent avoir un intérêt touristique, et on fait en sorte de les exploiter au mieux », explique Julia Combe, chargée de communication au sein de l’entreprise.



Après une première action en Castagniccia, où 14 circuits ont été recensés, « On Piste » a récemment entrepris un nouveau travail au niveau de la Costa Verde. Le responsable de l’implantation du service, Laurent Foissac, s’est donc rendu sur place la semaine dernière à des fins de prospection. « Il y a d’abord eu une première phase de lancement du projet, où on a identifié les interlocuteurs et impliqué les clubs. Là, c’était une phase plus concrète de repérage », décrit-il. « L’idée, c’est vraiment de s’appuyer sur les gens qui connaissent le territoire, comme les sportifs locaux ou les collectivités. »