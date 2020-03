Corte : un dimanche sportif et canin pour l'édition 2020 de "Cani-marche & Cani-course"

Sportifs aguerris, coureurs du dimanche, et leurs chiens, s'étaient donnés rendez vous à Corte ce dimanche 1 mars pour les Cani-marche & Cani-course organisées par Cavall’Endurance au Domaine Saint Jean.

Un moment de complicité et partage pour cette épreuve en binôme, dans une ambiance dynamique et conviviale. Les personnes n’ayant pas de chien avaient la possibilité de s’inscrire afin d’être accompagnés d’un pensionnaire de la SPA d’Ajaccio pour offrir une balade à un de leurs chiens.

L’association I Cani Corsi d’Aléria était aussi présente avec plusieurs de leurs bénévoles, pour faire participer des chiens du refuge et les faire connaître dont Ribellu, Popeye, Chester, Lolita, Musclor, Nolan, Noel et Naika pour ceux qui les connaissent.



Le rendez vous était donné le matin à partir de 9 heures pour accueillir le public. Le départ de la marche étant programmé à 9h30 et celui de la course à 11h15. La course s’est déroulée sous un temps menaçant mais il en aurait fallu davantage pour démotiver les participants. Certains on fait de la route pour être présents d’Ajaccio, de Bastia ou encore de Porto Vecchio.