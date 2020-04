Corte : un banc rouge pour s'associer à la lutte contre les violences faites aux femmes

C.-V. M le Dimanche 26 Avril 2020 à 20:08

La mairie de Corte, sous l’impulsion de son adjointe aux affaires sociales Marie Fondaroli, a souhaité s’associer à la lutte contre les violences faites aux femmes. Et elle vient de le faire. En effet, en collaboration avec l’association "Femmes Solidaires" et l’association "Savannah", elle a décidé de concrétiser son adhésion à ce combat de tous les jours. Et afin de marquer, comme il convient, son attachement à la lutte contre les violences faites aux femmes, un banc rouge visible par tous, vient d'être installé à Corte. Au-dessus une plaque toute simple rappelle le sens de la démarche de la municipalité et des associations "Femmes Solidaires" et "Savannah" : "A la mémoire des femmes victimes de violences".

