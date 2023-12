Corte s'anime et s'illumine pour la périodes des fêtes

La population a pu constater les diverses évolutions ainsi que les changements au niveau des illuminations de Noël cette année, tant au niveau de la quantité qu’au niveau de l’esthétisme ainsi que des sujets qui ont été installés aux quatre coins de la ville. En termes financiers, la commune a passé un marché de 200 000 euros sur quatre ans avec une entreprise privée spécialisée dans les décors de Noël, « c’est-à-dire que nous investissons 50 000 euros par an en location de matériel et de décors. Un chiffre plus important que les années précédentes », affirme le Dr. Xavier Poli, maire de Corte.

Parmi les nouveautés, on retiendra l’installation de superbes personnages festifs qui attirent le regard et sur lesquels jeunes et moins jeunes viennent s’y faire photographier, puisque ces motifs sont équipés de sièges, tout comme au rond-point de la gare. « Je pense que nous allons garder ce motif qui correspond parfaitement à l’esprit de Corte et à l’esprit des fêtes. Et la population est particulièrement satisfaite de notre choix, c’est du moins les retours que nous en avons. Nous avons souhaité créer un cadre des plus festifs, surtout en cette période de crise économique, à laquelle se sont rajoutées, pour nous, les diverses catastrophes du début novembre. Il en est de même pour le décor du rond-point de la mairie qui est aussi très apprécié. Il faut souligner que toutes les illuminations sont équipées d'ampoules LED, basse consommation, dans la continuité de ce que nous avons fait au niveau, entre autres, sur l’éclairage public », a poursuivi Xavier Poli.