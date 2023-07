Corte : première scène pour les élèves de l’École de Musique

Parents et amis étaient venus nombreux dimanche en fin d’après-midi dans les jardins de la mairie pour assister au spectacle de fin d’année des élèves de l’École de Musique de Corte. Une école qui existe depuis trois ans sous cette forme, car c’est Eric Albertini qui avait lancé sa première école il y a déjà une dizaine d’années. Le responsable de Musica Vostra a préféré changer de formule de manière à permettre aux enfants de payer un peu moins leur cotisation mensuelle. "Adossée au magasin, l’école était en effet assujettie à la TVA. C’est donc ma compagne qui a créé une association de type loi 1901 » explique-t-il.





En effet, Maud Menetrier a monté cette école il y a trois ans avec l’enseignement du violon, du piano et de la guitare. « Au départ nous avions un professeur de guitare et un professeur de piano. Mais l’an passé l’école s’est enrichie de la venue d’un professeur de violon pour le plus grand bonheur de nos élèves ». Désormais, Jean-Baptiste Meunier, Sébastien Mattei et Mowei Liu dispensent respectivement des cours de piano, guitare et violon.





De Shumman à Chopin en passant par Mozart et Satie, sans oublier un morceau du répertoire insulaire et connu de tous « Libertà » d’E cardelline di Corti, repris d’ailleurs par le public, ont été présentés par les élèves.

A l’issue de ce magnifique spectacle, démontrant les indéniables progrès réalisés par tous, la présidente de l’association invitait public et élèves à lever le verre de l’amitié.

« À présent je vous souhaite de passer de très bonnes vacances et vous donne rendez-vous à la rentrée. Je voudrais également remercier la commune ainsi que la CdC pour les aides apportées à notre association. Des aides qui ont également permis de diminuer fortement les cotisations de nos élèves. Et c’est tant mieux ».





Maud Menetrier se félicitait enfin de l’ouverture prochaine d’une antenne cortenaise du Conservatoire Henri-Tomasi de Bastia : « Cette antenne viendra en complémentarité des formations que nous dispensons. C’est une aubaine pour les Cortenaises et les Cortenais qui souhaitent ainsi se professionnaliser dans le domaine de la musique ».