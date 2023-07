Corte : les rendez-vous gastronomiques de la Casa Guelfucci

Le jeune couple a d’abord créé son exploitation agricole avant de développer le côté maraîchage. Et cela avant de franchir le pas pour créer des chambres d’hôtes aux étages de leur grande maison familiale depuis 5 générations, trônant au cœur d’un vaste terrain longeant le petit ruisseau de l’Orta.

C’est en 2006 que la Casa Guelfucci ouvre son restaurant traditionnel en proposant à la clientèle tous les produits de la ferme, « des agneaux en passant par la charcuterie, mais aussi les légumes et les fruits de notre jardin », développe Marina Guelfucci.

Mais pour coller au mieux avec cette étiquette de ferme-auberge, le couple décide de se lancer dans la production de son vin. Une étape délicate et longue qui a débuté entre 2009 et 2011 avant une première vinification en 2014. Et les résultats sont exceptionnels, car le vin, dans les trois couleurs, est de plus en plus apprécié de tous. Il faut dire que, même si le pari était osé, Corte a de tout temps été une ville de vignobles. Des vieux cépages spécifiques et résistants aux températures très froides et humides du bassin cortenais. « Des cépages que nous avons fait évoluer avec notre œnologue, car nous avons aujourd’hui sept variétés de cépages différents », poursuit Marina Guelfucci.





Accords mets-vin

Toujours à la recherche de projets innovants, la famille Guelfucci a aujourd’hui décidé de développer un nouveau concept à travers ses rendez-vous gastronomiques, qu'elle propose tous les mercredis soirs à sa clientèle « Après la difficile période du Covid, nous avons souhaité relancer la ferme auberge et sortir des traditionnels repas que nous proposions à travers des menus spécifiques », explique Marina, l’une des filles du couple. Des menus qui s’appuient sur quatre thèmes : tradition, poissons, végétarien et accord mets-vin. « Ce sont toujours ces mêmes thèmes qui reviennent, mais chaque fois nous changeons le repas. Nous réfléchissons avec maman, qui cuisine, et Chloé Montignac, responsable de la communication. Tous les repas sont concoctés par rapport au vin que nous choisissons. Certes, il y a bien sûr celui de mes parents, mais nous voulons aussi faire découvrir les vins insulaires ». Et Chloé Montignac de reprendre : « Tous les repas sont en fait des accords mets-vin, mais pour le thème spécial accord mets-vin nous proposons plusieurs entrées, plusieurs plats et plusieurs desserts en petite quantité pour pouvoir déguster un vin bien précis. Nous pensons aussi proposer des repas autour de vins du Continent, d’Italie ou d’ailleurs. L’important dans ces rendez-vous est surtout de créer un moment d’échanges, de partage et de convivialité entre tous les participants ».





A la découverte d'autres régions de France aussi



Le repas traditionnel de l'autre jour était composé d’une soupe corse, d’un assortiment de « bastelle » aux oignons et aux herbes, de migliacciolle. « Quant au plat de résistance, c’était du jarret de veau confit et tomates séchées au four avec un gratin de courgettes de saison et un flan de carottes aux épices. En dessert nous avions un moelleux à la châtaigne et du fiadone », explique Marina Guelfucci. « Pour le poisson, nous nous fournissons auprès des pêcheurs balanins. C’est plus compliqué, car nous ne connaissons pas à l’avance le poisson que nous allons cuisiner ».

Des rendez-vous qui devraient encore évoluer dès la rentrée prochaine puisque Marina, Maria Antonia et Chloé envisagent de proposer une fois par mois des menus accords mets-vin consacrés à une région du Continent. « Nous pensons effectivement mettre à nos menus des plats typiques de chaque région avec leur vin. Par exemple, des escargots de Bourgogne avec un bon rouge de la région et Dieu sait si le vin de Bourgogne est varié pour agrémenter un repas. Nous avons beaucoup d’idées comme aussi proposer des repas et des vins par cépages. Le sciacarellu que nous exploitons à Corte, par exemple, n’a rien à voir avec un sciacarellu d’un autre terroir. C’est aussi cela que nous souhaitons faire découvrir aux Cortenais et au-delà aux insulaires et vacanciers. Pour cela, notre œnologue participera à ces soirées. Il pourra mieux expliquer que nous toutes les qualités du vin que nous pourrons déguster. Ce sera aussi l’occasion de mieux apprécier le repas et le vin » , a conclu Marina Guelfucci.