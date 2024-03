Corte : les écoles de rugby à la découverte des sapeurs-pompiers

La trentaine de jeunes a été accueillie par l’Amicale et l’équipe de garde dirigée par le chef de centre en second, Martin Saleï. Dans un premier temps, les jeunes sportifs ont découvert les différents équipements utilisés par les sapeurs-pompiers lors de leurs différentes interventions. Qu’il s’agisse d’accidents de la route ou de lutte contre les incendies. Ils ont également été initiés aux gestes de premiers secours, avant de s’entraîner au port de l’appareil respiratoire isolant et de découvrir aussi le simulateur et le fameux « caisson feu ».



Après un repas pris en commun à la caserne, les jeunes rugbymen ont pu échanger sur l’esprit d’équipe qui anime les sapeurs-pompiers, mais également la discipline et la détermination dans les diverses missions qu’ils ont à accomplir au quotidien.

« Cette rencontre a été des plus enrichissantes pour tous tout en renforçant les liens entre les rugbymen et les sapeurs-pompiers », a indiqué Pierre-Antoine Corrazzini, président du Rugby Club de Corte, avant de poursuivre, « nous avons organisé cette rencontre dans le but également d’initier aux secours les jeunes, mais également les bénévoles et les salariés du club. Par ailleurs, cette semaine nous a également permis de découvrir d’autres activités sportives comme la boxe ou l’escrime. Si le rugby symbolise l’école de la vie, selon nous, la pratique d’autres disciplines contribue également au développement de soi chez les plus jeunes ».

Pour Hyacinthe Vanni, président du SIS 2B, cette action « visait à sensibiliser les jeunes à s’assumer en qualité de citoyen responsable, mais aussi à favoriser l’épanouissement des jeunes insulaires par des rencontres et des témoignages valorisants. En même nous pouvons inciter et encourager ces jeunes à s’engager dans le volontariat en suscitant des vocations ».

Cette visite restera gravée dans les mémoires comme un moment de partage, de découverte et de reconnaissance mutuelle. Une journée inoubliable où passionnés d’ovalie et service d’incendie et de secours de la Haute-Corse, à travers l’une de ses unités territoriales, se sont rencontrés pour le plus grand bonheur de tous. Une expérience appelée à être renouvelée !