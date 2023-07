Corte : le sport dynamise les rencontres pour l’emploi

Le challenge était de créer un événement répondant aux attentes et surtout à l’image du centre Corse. Et il est certain qu’à deux jours du grand départ de l’Ultra Trail di Corsica ces rencontres pour l’emploi ne pouvaient que se dérouler autour de l’athlétisme.

C’est ainsi que l’on notait également la présence de Michel Huertas, vice-président délégué de la FFA, en charge du running, et de Jean-Eric Lanoir, président du Restonica Trail et du running en Corse.

« Nous avons donc travaillé avec les associations locales et la Fédération française d’Athlétisme pour mettre en place cette rencontre entre emploi et sport. Lorsque nous avons évoqué ce projet en début d’année avec le maire de Corte, il nous a confié que cette opération devait être collée avec le Restonica Trail, car Corte a aujourd’hui une tradition du trail et de la montagne », a expliqué Estelle Cremona, directrice de l’agence Pôle Emploi de Corte-Ghisonaccia.





Pour la première fois donc, Corte accueillait ces rencontres pour le moins exceptionnelles où les demandeurs d’emploi et le milieu associatif, tout comme les entreprises, peuvent partager un moment pour faire connaissance en pratiquant une activité sportive. « L’intérêt est de constituer des équipes de plusieurs personnes, et ce de manière totalement anonyme. Ainsi, au sein de ces équipes, vont se côtoyer des demandeurs d’emploi et des employeurs. Ce mardi matin, l'AC Corte, le Restonica Trail et la Fédé avaient, ainsi, en charge les diverses animations de la matinée sur ce stade Santos Manfredi ».





Une cinquantaine de demandeurs d'emploi

Sur le stade une cinquantaine de demandeurs d’emploi ont été accueillis autour d’un bon petit-déjeuner avant que les équipes ne se constituent. Et les responsables de dix employeurs dont la CODIM2 (groupe Casino), la recyclerie de Francardu, ADAL 2b, la plateforme des métiers de l’autonomie (Cap Solidaire), le chantier d’insertion de Ghisonaccia, le CFPA, trois structures d’insertion par le biais de travail temporaire, etc., étaient présents pour proposer divers emplois. « Les structures d’insertion en travail temporaire proposent des missions. C’est intéressant, car cela permet d’avoir des types de postes très variés. On le voit quand on est jeune, on a besoin d’avoir une vision et des postes variés qui sont offerts et quand on peut avoir des accidents de vie, cela peut être intéressant de se reconvertir. L’insertion par l’activité économique, mais sur un mode de mission d’intérim permet de remettre les pieds en entreprise de manière assez sécurisée », a souligné Estelle Cremona.





La matinée était placée en mode action et les différentes équipes constituées avaient à effectuer de l’endurance, de la course rapide ou encore du lancer de poids.

Après un petit échauffement sous un soleil de plomb, les participants ont joué le jeu et ont investi la piste d’athlétisme ainsi que la pelouse. « Cette manière de créer des équipes de manière anonyme permet de casser les codes. Cela permet de voir d’autres types de compétences qui sont mises en œuvre à travers l’activité physique. On découvre aussi la solidarité entre tous. On voit plein de choses à travers ces rencontres comme la confiance en soi lorsque l’on fait quelque chose ensemble, en équipe. Cela peut permettre de remettre un pied dans l’entreprise et de donner davantage confiance aux demandeurs d’emploi de longue durée », a indiqué Estelle Cremona.





Après un repas pris en commun, offert par Pôle Emploi à la maison du temps libre, l’après-midi était consacrée au job-dating. Les employeurs ont pu recevoir les demandeurs d’emploi avec « nous l’espérons, du recrutement à la clé, ou du moins un premier contact suivi par une deuxième rencontre avant embauche. Une opération suivie également de conseils ».





Jean-Eric Lanoir et Michel Huertas, observateurs attentifs du monde sportif, ont jugé cette opération des plus intéressantes : « le principe de pratiquer du sport ensemble, sans pour autant se connaître, développe des compétences, des situations inédites d’entraide et de solidarité qui peuvent s’avérer essentielles dans le choix des employeurs désireux de proposer un emploi. C’est une excellente formule ».