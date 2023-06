Corte : le jardin "extraordinaire" du CPIE-A Rinascita

« C’est un jardin extraordinaire... », chantait Charles Trenet en 1967. Une chanson parfaitement adaptée à l’Ortu di San Francescu du CPIE-A Rinascita qui a aménagé la cour intérieure de ses locaux de la rue du Colonel Feracci en un remarquable jardin pédagogique. Et régulièrement, les enfants des petites sections au CM2 des écoles Sandreschi et Purette y sont accueillis par l’animatrice, Aurélie Lefevre.

Dans ce jardin, chaque classe vient à trois reprises sur une demi-journée pour travailler sur une thématique particulière comme un parcours sensoriel : les bestioles de nos jardins, les légumes, le compost, les arbres, la terre, etc.







Le thème de ce mardi 27 juin portait sur les fruits de saison. « Les enfants sont répartis en petits groupes sur des activités. Aujourd’hui, il s’agissait de leur faire déguster des fruits de manière ludique. Le but était de leur faire distinguer les goûts de chaque fruit, les yeux bandés, et de leur faire deviner de quoi il s’agissait. Nous avons ensuite procédé à la dégustation de produits finis et ce mardi c’était de la confiture ».

A l’issue de chaque séance, les enfants, une fois qu’ils ont identifié les légumes, sont appelés à pratiquer un peu de jardinage en enlevant les herbes folles, en bêchant ou en arrosant. Ces ateliers, qui sont l’occasion pour les jeunes participants de mettre tous leurs sens en éveil, leur révèlent, par une vulgarisation appropriée, l’effet de la photosynthèse. Pour nombre d’entre eux, donc, il s’agit d’une réelle découverte.





De la plantation à la dégustation

« En fait, ils découvrent aussi les fruits et légumes qu’ils ont plantés au printemps comme les fraises, les groseilles ou encore les tomates. Nous sommes équipés d’outils de jardinage spécifiques et adaptés aux enfants. Au tout début du printemps nous leur avons appris à identifier des graines, à les planter et aujourd’hui ils sont aux anges de cueillir le fruits de leur travail. C’est particulièrement intéressant car nous nous sommes rendus compte que beaucoup ne connaissaient certains fruits et les légumes ni même leurs saveurs », a expliqué Aurélie Lefevre.

L’objectif de ce jardin est de donner envie aux enfants de manger les fruits et légumes de saison, de leur montrer d’où naissent les fruits et légumes qu’ils peuvent consommer et qu’ils prennent conscience du développement de la plante « de ses besoins et peut-être leur donner envie de jardiner en découvrant ce jardin où l’on trouve des abricots, des pommes, des poires, des nèfles, des grenades, des pêches, des fraisiers, nous avons aussi pas mal de plantes aromatiques ainsi que des salades, des tomates, des poivrons, des aubergines, des oignons, des carottes ou encore des radis ».







Le bilan de ces activités dans le jardin pédagogique est des plus positifs car les enfants prennent plaisir à y venir et participer. Le projet va donc se poursuivre et même se développer en plantant d’autres espèces..

« Nous pensons également permettre aux enfants de venir dans le jardin plus régulièrement, et pas seulement aux beaux jours. Il serait donc intéressant de les accueillir dès le début de l’année et de leur montrer qu’il y a beaucoup de choses à faire dans un jardin aussi en automne et en hiver » ajoute ’animatrice, Aurélie Lefevre..