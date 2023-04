Corte : le bureau de poste fermé au public jusqu'au 1er aout

Quatre mois de fermeture pour faire peau neuve. Depuis le 6 avril dernier d’importants travaux de rénovation ont lieu au bureau de poste de Corte pour "proposer aux clients un espace plus accueillant, moderne et une meilleure prise en charge ", indique La Poste dans un communiqué. Pendant cette période de travaux qui devrait durer jusqu'au 1er aout, l’entreprise réorganise son accueil des clients habitués du bureau de l'avenue du Baron Mariani.



Ainsi pour le retrait des lettres recommandées et des colis, les clients avisés doivent se rendre au centre de distribution du courrier situé dans la zone artisanale sur RN 200 qui est ouvert lundi, mardi, mercredi et vendredi de 10 heures à 15 heures et le samedi de 10 à 13 heures).



Pour toutes les autres opérations postales (affranchissement, dépôt de courriers et colis, ventes d’emballages prêts-à-envoyer) et financières, les clients sont invités à se présenter au bureau de poste de Ponte-Leccia (ouverture Lun, Mer, Jeu, Ven de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, le Mardi de 8h30 à11h et de 13h30 à 17h et le Samedi de 8h30 à 11h30) ou à celui de Venaco (ouverture Lun, Mar, Jeu, Ven de 8h30 à12h et de 13h50 à 16h15, le Mercredi de 8h30-à 12h et le Samedi de 9h à12h)



Le conseiller bancaire reste joignable par mail ou par téléphone au numéro habituel.