Corte : l'Operata du centre social du CPIE-A Rinascita

- En langue Corse, l’Operata signifie : œuvre entreprise en commun et bénévolement – travagliu fattu in cumunu è di rigalu à prufittu d’una persona, d’una famiglia o di a culletività.C’est cette philosophie du vivre et d’agir ensemble que nous souhaitons mettre au cœur de la nouvelle dynamique de cet espace socioculturel et de notre projet associatif.Pour marquer cette nouvelle impulsion, ce nom riche de sens, accompagné par une identité visuelle actuelle et colorée, a donc été adopté à l’issue d’une vaste réflexion partagée au sein de notre association et également avec la population, les usagers et les partenaires.- L’Operata, que l’on nommait jusqu’à présent Centre Social, est géré et animé par le CPIE – A Rinascita depuis 30 ans.Au regard des constats partagés avec nos usagers et les acteurs du territoire, il nous semblait important de « dépoussiérer » son image dans le but d’inciter l’ensemble de la population à venir pousser la porte et rencontrer nos équipes, bénévoles et salariées.En effet, l’action socioculturelle et l’animation de la vie locale est le cœur même de notre association.Le fait que l’Operata soit rattaché à un CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) permet de créer de réelles passerelles avec nos missions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement, d’accompagnement des territoires et de diffusion de la culture scientifique et permet ainsi de l’ancrer fortement dans une démarche de Développement Durable.- Ces constats et un véritable diagnostic de territoire ont été partagés lors du travail d’élaboration de notre Projet Social 2019-2022.Nos axes de travail en découlent. Ils en consistent en l'élaboration d’un Projet Famille, à développer les actions avec et pour les jeunes, à participer à la démarche de Développement Durable, à valoriser l’engagement citoyen et la parole des habitants, à s’ouvrir à l’ensemble de la population du Centre Corse et à aller à la rencontre des habitants- Effectivement, pour mener à bien ce projet, nous avons consolidé les actions existantes mais nous avons également voulu innover dans nos propositions auprès des publics.Pour la saison 2020-2021, nous avons souhaité offrir plus d’activités de loisirs à destination des jeunes et des ados et également pour les famille, notamment sur les liens parents-enfants.Nous proposons également cette année, S.E.L.F.I, le tout premier système d’échange local et nous ouvrons notre jardin pédagogique au grand public.Une ludothèque, gratuite, est proposée pour tous ainsi que de nombreux temps d’échanges et de rencontres festives et culturelles tout au long de l’année.- Nos partenaires sont à la fois, institutionnels, financiers et opérationnels et plus que jamais nous souhaitons renforcer ce travail collectif indispensable.Nous sommes soutenus par la CAF de Haute-Corse, la Ville de Corte, la MSA de Corse, la Collectivité de Corse, l’Etat via ses services déconcentrés.Nous sommes en train de créer un partenariat également avec la CARSAT Sud-Est sur notre action auprès des séniors.Nous avons aussi la chance de faire partie de réseaux dynamiques.*- La rentrée se fait sur les chapeaux de roues avec un atelier de découverte Yoga parents-enfants qui a eu lieu ce samedi 12/09 à Saint-Jean à Corte.Un après-midi jeux, totalement gratuit, sera proposé aux enfants ce mercredi 16/09 de 14h00 à 17h00 dans le quartier Porette de Corte (sur la nouvelle place aménagée avec aire pour enfants).Et le samedi 26 septembre, nous vous donnons rendez-vous dans notre Jardin Pédagogique San Francescu pour la 2ème édition du Festival des Alternatives (stands, animations, conférence, concert, échanges autour de l’économie circulaire en Corse).Les activités de loisirs reprendront à partir du 5 octobre. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes auprès de l’accueil.---UNCPIE (Union Nationale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement)

CNFR (Confédération Nationale des Foyers Ruraux)

UDAF 2B (Union des Associations Familiales de Haute-Corse)

FCSF (Fédération des Centres Sociaux de France)

ARCSEVS (Association Régionale des Centres Sociaux et Espaces de Vie Sociale de Corse) dont nous accueillons le siège social