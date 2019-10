Corte : Un rassemblement de soutien aux indépendantistes catalans condamnés

Plusieurs rassemblements sont organisés partout en France et en Europe, pour dénoncer les très lourdes peines de prison prononcées lundi 14 octobre

contre les indépendantistes catalans et soutenir les principes démocratiques et les droits de l’Homme.

Le Tribunal Suprême espagnol a en effet rendu publiques des sentences de 9 à 13 ans de prison à l’encontre de neuf indépendantistes catalans emprisonnés depuis fin 2017. Déclarés coupables d’avoir organisé le référendum d’autodétermination du 1er octobre 2017 qui avait été interdit par Madrid, la plupart des élus sont condamnés pour sédition et malversation (12 et 13 ans). Les autres prévenus sont accusés de sédition (entre 9ans et 11 ans et demi).



Les membres du gouvernement catalan :

-Oriol Junqueras, Vice-Président de la Generalitat, condamné à 13 ans de prison (sédition et malversation)

-Jordi Turull, Ministre de la Présidence, condamné à 12 ans de prison (sédition et malversation)

-Raül Romeva, Ministre des affaires étrangères, condamné à 12 ans de prison (sédition et malversation)

-Dolors Bassa, Ministre du travail, condamnée à 12 ans de prison (sédition et malversation)

-Joaquim Forn, Ministre de l’intérieur, condamné à 10 ans et demi de prison (sédition)

-Josep Rull, Ministre de l’aménagement du territoire, condamné à 10 ans et demi de prison (sédition)

Les trois autres condamnés:

-Carme Forcadell, Présidente du Parlement catalan, condamnée à 11 ans et demi de prison (sédition)

Et deux représentants d’associations citoyennes :

-Jordi Sànchez, Président de l’Assemblea Nacional Catalana, condamné à 9 ans de prison (sédition)

-Jordi Cuixart, Président d’Omnium Cultural, condamné à 9 ans de prison (sédition)





Suite à ces sentences, les cinq membres du gouvernement catalan qui se trouvent en exil, dont le Président de la Generalitat, Carles Puigdemont, font à nouveau l’objet de mandats d’arrêt internationaux afin d’être extradés

vers l’Espagne. Rappelons toutefois que la justice des pays d’accueil des exilés catalans avait auparavant refusé leur extradition.



"CORSICA CATALUNYA considère que ces sentences à l’encontre d’hommes et de femmes démocratiquement élus par le peuple catalan et de membres de la société civile catalane qui se sont toujours distingués par leur pacifisme et leur refus total de la violence sont injustifiables et inacceptables dans

l’Europe du XXIème siècle. CORSICA CATALUNYA appelle de ses vœux l’amnistie de tous les mis en cause et une reprise rapide du dialogue entre Madrid et Barcelone, afin que la paix et la démocratie soient garanties en Catalogne."