Corte : Un pont provisoire sera installé à Baliri fin janvier

De mémoire de Cortenais, on n’avait jamais vu le Tavignano aussi haut et aussi puissant que ce 4 novembre 2023. Certes, les habitués des lieux, et tout d’abord la famille du regretté Bartho Casanova, dont les parents tenaient un débit de boisson au tout début des années 1900, ont déjà vu grossir le fleuve de manière très rapide. Il y a quelques années, Bartho nous racontait même qu’un soir de fête, la passerelle avait été détruite par la crue. Mais cela remontait bien avant la construction du pont, en 1952.

Depuis, les eaux en furie du Tavignano sont passées plusieurs fois par-dessus le pont et l’on se souvient surtout de cette terrible catastrophe du 30 septembre 1974 où huit touristes allemands avaient péri noyés, alors qu’ils campaient non loin du pont. Mais, ce 4 novembre dernier a été exceptionnel !



En prenant la mesure de la catastrophe, les élus de la ville, et le maire Xavier Poli et tête, ont immédiatement engagé les moyens nécessaires pour venir en aide aux 20 résidents du quartier. Outre l’installation d’une Tyrolienne pour alimenter en denrées alimentaires les habitants, les agents de la régie Cort’Acqua ont agi vite pour alimenter en eau potable tout le quartier, puisque les tuyaux avaient été emportés. Dans le même temps, une étude a été lancée pour trouver la meilleure solution pour permettre aux habitants de traverser le Tavignano.



Deux propositions de pont provisoire ont donc été soumises aux résidents en début de semaine. La première n’a pas été jugée convenable, malgré des délais plus courts de mise en place. « Mais cette solution impactait trop l’environnement et le site », a précisé le Dr Xavier Poli. La deuxième solution qui a donc été retenue, est moins coûteuse, mais nécessitera un peu plus de temps. « En effet, nous devrons tout d’abord mettre en place une plateforme sur le site de l’ancien pont permettant à la grue de travailler et de positionner la structure du pont. Ilo s’agit d’un ouvrage du Centre National des Ponts de Secours (CNPS) et son tablier reposera sur des poutres métalliques », a ajouté Xavier Poli. Ainsi, la circulation pourra à nouveau se faire entre les deux rives du Tavignano dès la fin du mois de janvier 2024. La commune devra s’acquitter de la somme de 33 000 euros annuelle de location, jusqu’à la construction du pont définitif, quelques mètres plus haut, prévue dans les trois ans à venir.



Concernant les dégâts causés dans la vallée de la Restonica, le maire a annoncé qu'une réunion du comité stratégique, en présence du préfet de la Haute-Corse et du président de l'exécutif, aura lieu le mercredi 29 novembre à la mairie de Corte. Une conférence de presse sera donnée à 11 heures.