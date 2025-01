Corte : Quand l’Hôtel de Ville était le château Arrighi de Casanova

Le terrain sur lequel s’élève l’actuel hôtel de ville appartenait à la famille Gaffory, en face du couvent des Capucins, propriété des Mariani, alliés des Arrighi de Casanova. Ce dernier, né à Corte en 1778 et cousin par alliance de Napoléon Bonaparte, fit une carrière militaire éclatante au service de l'Empereur, devenant Général de division et Gouverneur de la Corse. C’est dans cette même période qu’il souhaita faire construire son château à Corte, bien que, malgré l’investissement personnel dans le projet, il préféra résider au château de Courson, près de Paris.



Le duc décora son château cortenais avec du mobilier provenant de ses propriétés, tandis que des portraits et statues de famille, dont celles de Napoléon Bonaparte et Joseph Bonaparte, enrichissaient l’édifice. Pourtant, Jean-Thomas Arrighi de Casanova ne séjourna pas longtemps dans cette bâtisse, préférant sa résidence en France. Toutefois, son action philanthropique pour la ville, comme l’achat du clocher Saint-François, resta dans les mémoires. Considéré comme un bienfaiteur, il fut élu député de Corse en 1849, puis sénateur en 1852 sous Napoléon III. Il sera inhumé en 1853 aux Invalides, après avoir été nommé gouverneur de cette institution.



En 1876, le conseil municipal de Corte sollicita l’acquisition du château, mais la chute de l’Empire retardera ce projet. Transformé en hôtel dans les années 1930, le bâtiment, devenu le « Parc Hôtel », fut occupé par les Alliés durant la Seconde Guerre mondiale. En 1940, un drame marqua l’histoire de l’hôtel : « trois jeunes cortenais furent abattus par la garde, soupçonnés d’avoir volé des cigarettes ».



Après la guerre, le château passa sous la gestion de la ville, d’abord transformé en presbytère dans les années 1950, puis en centre culturel. Ce n’est qu’en 1965 que les services municipaux s’y installèrent officiellement, sous la mandature de Michel Pierucci. Les services des impôts et de la perception de Corte et du centre Corse occupaient les deux étages supérieurs, tandis que le rez-de-chaussée était dédié aux affaires communales.



Récemment rénovée en 2001, la bâtisse conserve encore des traces de son passé, notamment dans le hall d’entrée, orné de mosaïques créées par le professeur Santiaggi, ainsi que dans la salle des mariages, décorée de lustres en fer forgé. Toutefois, des éléments de son ancien décor, tels que l'estrade en mosaïque du parc, ont disparu au fil du temps, tout comme le « Panorama » en bois représentant les activités artisanales de la ville, « détruit par les termites ».