Corte : Pierre Ghionga défavorable à la reconstruction de la route de la Restonica

- Pierre Ghionga, selon vous, la crue exceptionnelle de la Restonica du 3 novembre dernier est une chance. Pouvez-vous expliquer pourquoi ?

- Je tiens d’abord à préciser que je m’exprime en tant que simple citoyen, sans pouvoir décisionnel. Effectivement c’est une chance pour Corte et pour la vallée de la Restonica, même si je choque en disant cela. Car à présent cette catastrophe va nous obliger à repenser l’utilisation de la Restonica, son accès, comment concilier à la fois développement économique et protection environnementale. Je sais que des études, commandées par la CdC, sont en cours pour trouver la meilleure solution et je me tiens prêt à participer au débat, car j’ai quelques idées en tant que passionné de la montagne et de la Restonica en particulier. Je pense qu’il faut acter le fait que la voiture ne montera plus jusqu’aux Gruttelle. C’est un sentiment personnel. Je ne sais pas si c’est cette conclusion qui sortira des consultations. Mon avis est que la voiture n’a plus sa place dans la partie haute de la vallée de la Restonica.





- Pourtant, il est clair que la vallée est le poumon économique de la ville. On a bien vu que les touristes ont déserté la ville lors du terrible incendie de 2000. Le fait qu’il n’y ait plus d’accès jusqu’aux bergeries pourrait donc avoir un impact économique sur la ville ?

- Si on est intelligent pour vendre autrement notre vallée, et surtout la basse vallée qui était totalement oubliée par les touristes avec ses nombreux magnifiques sentiers, la ville et le centre Corse ont une autre carte à jouer et certainement bien meilleure. Je pense au chjassu di San Teofalu qui fait découvrir à la fois la Restonica et le Tavignani dans leurs parties basses. Je parle du sentier en rive droite de la Restonica qui peut amener le randonneur jusqu’au lac du Melu. Un sentier qui part de Tuani pour aller aux Cappellacce par U Forcà l’anccia. On peut parler de Bravinu pour accéder au Monte Cardu, etc. Il y a des tas de sentiers qui sont inutilisés et à mon avis, si nous sommes assez inventifs, nous pourrons attirer beaucoup plus de monde à Corte. Je pense que Corte, qui se revendique comme La Mecque de la montagne corse, porte d’entrée de la montagne corse doit faire la preuve qu’elle l’est réellement en ouvrant de nouveaux sentiers et en restaurant ceux existants depuis des décennies. Il ne faut pas se focaliser sur le lac du Melu et le lac du Capitellu, même s’il est vrai qu’ils sont magnifiques. La Restonica c’est autre chose. Le chjassu di San Teofalu part du couvent de Grossetti pour aller à la Pointe du corbeau pour redescendre à Chjarasgiolu par la fontaine de Persighellu, on traverse la route pour se diriger au Zurmulu via Baliri avant de remonter par la Scaffa pour terminer sur la place San Teofalu. Un très beau sentier méconnu qui devrait connaître un beau succès de fréquentation, je pense.





- Des sites qui ne seraient alors réservés qu’aux randonneurs initiés ?

- Non pas du tout. Le sentier qui rejoint Tragone aux Gruttelle n’est pas difficile, il est tout à fait accessible aux familles. Il faudra tout simplement un peu plus de temps pour arriver au Melu. Un sentier magnifique et qui va rendre la randonnée plus attractive en faisant découvrir des endroits oubliés comme le Caddamazzu. C’est certain qu’il faudra rester un peu plus dans la vallée et donc à Corte. Ce sera ainsi l’apprentissage de la lenteur, de la découverte et du rêve. Les randonneurs vont se réapproprier ces choses.





- Comment gérer le flux de véhicules en permettant aux vacanciers d’accéder aux départs de ces sentiers ?

- Je souhaite que l’on étudie la possibilité d’une navette, d’un petit train, qui monterait 1 000 personnes dans la vallée. Je crois qu’il faut travailler là-dessus tout en autorisant un accès libre aux voitures jusqu’à Tuani en aménageant un parking intermédiaire. Mais un système de navette depuis Corte permettrait, j’en suis certain, de moins utiliser la voiture.





- Lors d’une réunion en décembre dernier entre l’ensemble des services de la commune, de la CdC et de l’Etat, on a évoqué aussi l’éventualité d’installer un téléférique jusqu’aux bergeries des Gruttelle. Ce serait aussi une bonne solution ?

- Cette solution me laisse perplexe, car il faut que la Restonica possède un oiseau symbolique qui est la sittelle. Elle vit dans les pins lariccii et je crains que le déplacement d’air par des téléfériques perturbe sa nidification et ne la fasse disparaître. Sachant de surcroît que la sittelle est protégée par une directive européenne dans le cadre de Natura 2000, je ne pense pas que cette solution soit possible. Je ne suis pas un spécialiste, mais je pense qu’il s’agirait là d’une dépense inutile. Dans les différents sites protégés en Europe que j’ai eu l’occasion de découvrir, on ne crée pas de téléférique. On aménage des randonnées pour le plus grand nombre et cela marche très bien.





-Pensez-vous que la saison touristique à venir pourrait être difficile pour Corte ?

- Il faut agir vite et les élus, comme le préfet, en ont pris la mesure. Des sentiers seront aménagés et ouverts d’ici là. Je pense également qu’il faudra construire deux petites passerelles pour le sentier qui conduit aux Gruttelle pour franchir deux ruisseaux, celui de Ciocciu et celui qui descend des Pozzi. On y passe même sans passerelle, mais pour que tout le monde accède plus facilement, ce serait préférable.