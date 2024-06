Corte : Les élèves des Purette reçus à l’Assemblée Nationale

C’est une excellente nouvelle qu’ont eue les enseignantes et les élèves de l’école du CM2 des Purette à Corte ce jeudi. Malgré la dissolution de l’Assemblée nationale, le projet du « Parlement des Enfants » a été maintenu avec 9 classes de 6e et 9 classes de CM2 au niveau national, sachant que Corte représentera donc la Corse. Les élèves et leurs enseignantes, Rosine Antolini et Léa Catani, s’envoleront pour la Capitale dimanche matin et un programme très chargé les attend à leur arrivée.

« Nous partons dimanche matin de l’aéroport de Bastia-Poretta. Les billets d’avion, comme l’hébergement, ont été offerts par l’Assemblée nationale et nous serons accueillis dans une auberge de jeunesse du XXe arrondissement. Lundi, nous serons donc reçus à l’Assemblée nationale. Et comme nous avons travaillé sur notre projet de loi avec le sénateur Paulu Santu Parigi, ce dernier a tenu à ce que nous restions un jour supplémentaires pour nous permettre de visiter le Sénat. Cette nuitée supplémentaire, ainsi que les repas, a été offerte par la municipalité de Corte. Nous avons eu très peur que cette manifestation soit annulée, après la dissolution de l’Assemblée, mais finalement elle a été maintenue avec peut-être un déroulé différent de ce qui avait été prévu au départ, car l’une de nos élèves a été retenue pour poser une question au Premier ministre, Gabriel Attal, et nous ne savons toujours pas si cela pourra se faire », a indiqué Rosine Antolini.



À cette occasion donc les enfants pourront étudier et voter un projet de loi proposé par l’une des 18 classes retenues. Rappelons que les jeunes élèves de Corte avaient élaboré un projet de loi portant sur l’enseignement du sport à l’école, et ce dès les petites classes !

Pour occuper le temps libre restant, Rosine Antolini a préparé un beau programme de visites. Le dimanche après-midi est ainsi prévue la visite de l’aquarium du Trocadéro, financée par le sénateur Paulu Santu Parigi. « Puis nous irons visiter la tour Effeil tandis que lundi soir nous avons prévu de visiter les monuments de Paris sur un bateau-mouche. Le mardi nous serons donc reçus au Sénat et notre sénateur nous invitera ensuite à un pique-nique dans les Jardins du Luxembourg. Et nous terminerons notre séjour parisien par une visite du Musée Grévin dans l’après-midi ».



Il est à noter que les déplacements dans la Capitale ont été pris en charge par Jean-Félix Acquaviva, député sortant de la 2e circonscription de la Haute-Corse.