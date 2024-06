Corte : Le succès au rendez-vous de Cavall’in Festa

Dès 10 heures, plus de 300 cavaliers et leurs montures, bien plus que l’an passé, ont quitté le parc des sports de Chabrières pour ouvrir la 29e édition de Cavall’in Festa à l’occasion du traditionnel défilé dans les rues de Corte. Et il y avait énormément de monde entre la vieille ville, la place Paoli et le cours Paoli pour acclamer les cavaliers des différents centres équestres insulaires. Un défilé qui n’est pas passé inaperçu une fois encore porté par les percussions de la Battucada Cortenaise qui a su mettre une sacrée ambiance en ville.





Et sur le coup de midi le site de Chabrières était déjà noir de monde faisant dire au président Benjamin Padovani : « C’est un soulagement et ça fait énormément plaisir, car nous avons accumulé beaucoup de stress après des mois de préparation. Certes, il y a une jeune équipe qui a repris le flambeau, mais les anciens sont toujours là à nos côtés pour nous soutenir, nous conseiller et nous guider, heureusement d’ailleurs ! Mais il fallait qu’ils puissent se reposer après 28 années sans compter au service de cette belle manifestation ».

Cavall’in Festa est la vitrine de la filière équestre en Corse, terre de cheval par excellence où toutes les disciplines sont très bien représentées, « cheval de travail, cheval de loisir, de randonnée, de tourisme et cheval de sport. Je pense que Cavall’in Festa c’est une énorme visibilité pour tous les centres équestres et les passionnés d’équitation sur l’île ».





Avec l’arrivée de cette nouvelle équipe, la manifestation a été relookée et repensée. Certes, les activités phares ont été maintenues, mais côté organisation, le site est bien mieux matérialisé avec d’abord un village d’artisans qui accueille les visiteurs. « Effectivement, nous avons souhaité associer aussi les artisans insulaires à cette manifestation. Chacun peut ainsi présenter sa production dans tous les domaines que ce soit l’art ou que ce soit la gastronomie. Et puis nous avons voulu aussi déléguer le côté restauration aux spécialistes qui font cela bien mieux que nous. Food truck, beignets, veau à la broche, etc. Chacun a trouvé sa place sur cette édition et c’est aussi une façon d’ouvrir Cavall’in Festa sur l’extérieur en attirant davantage de monde encore que par le passé. La manifestation avait besoin de se moderniser en gardant les traditionnels concours, démonstrations et initiations sur le site du parc des sports de Chabrières, mais également sur le site de la Sécurité civile où auront lieu les diverses finales régionales d’équitation, comme la finale de pony game. En nous ouvrant ainsi c’est aussi une manière d’attirer les plus jeunes qui ont d’ailleurs participé en amont à la foire en réalisant diverses fresques pour décorer le chapiteau, comme l’ont fait de fort belle manière les écoles de la ville ». Ainsi la foire a pris une nouvelle dimension cette année, et le public a apprécié cette modernité, malgré la chaleur étouffante en ce samedi de canicule !





Cavall’in Festa c’est aussi, comme toujours, les spectacles. Outre ceux des divers centres équestres, il y aura ce samedi soir le grand spectacle de la troupe RL Production. Un spectacle hors norme, créé spécialement pour Cavall’in Festa. « Un spectacle unique avec une partie dressage, une partie comique entre le cheval et l’homme et enfin une partie cascades, « on verra, effectivement des cascades spectaculaires que l’on voit dans les films médiévaux et les films d’action. Un spectacle que l’on découvrira ce samedi soir à 21h30 », a conclu Benjamin Padovani.