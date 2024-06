Corte : Le pont provisoire de Baliri enfin en place

Ce pont métallique provisoire est loué par la commune pour une durée de trois ans. « Nous avons déjà réfléchi à la construction du nouveau pont, en amont de l’actuel. Nous allons-nous attachés à constituer dans les dossiers dans les semaines et les mois qui viennent avec les services techniques de la commune, avec l’appui de la CdC, de l’État et du CEREMA sachant que pour l’heure nous avons prévu la location de ce pont pour 3 ans à hauteur de 28 000 euros par an , a indiqué Xavier Poli qui a ensuite tenu à remercier tous celles et ceux qui se sont impliqués dans ce dossier depuis le premier jour « et d’abord les services techniques, administratifs et juridiques de la mairie. Bien évidemment l’entreprise SNC Natali, seule entreprise à répondre au deuxième appel d’offres, l’entreprise Luciani, l’État et la CdC qui participent à hauteur de 40% du montant des travaux qui représente un montant de 900 000 euros, la commune prenant en charge les 20% restants et la TVA, ainsi que la location du pont, puisque celle-ci n’est pas subventionnable. On parle de Baliri aujourd’hui et entre la mise en place de ce pont, les travaux que nous avons faits à Tuani, les travaux que nous avons entrepris au niveau de la prise d’eau, sept mois après les catastrophes nous avons réparé ou remplacé tout ce qui avait été détruit. Il y a encore beaucoup de travail à faire sur la prise d’eau, car il s’agit ici d’une opération de plus d’un million d’euros pour conforter la prise et faire en sorte qu’elle soit moins exposée et impactée en cas de forte crue. Côté vallée de la Restonica, depuis le 2 mai avec la Collectivité de Corse, il y a une nouvelle mobilité. Les sentiers ont été réhabilités par la commune avec le soutien de l’Office de l’Environnement. Nous avons fait le maximum, dans un délai relativement court, pour préparer du mieux possible la saison touristique 2024 ».