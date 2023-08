Corte : La ville retrouve « Les Nuits d’été »

Par le plus grand des hasards, c’est en août 2005 que Ferdinand et Anne Pancrazi ont accueilli, dans le jardin de leur villa du quartier Purette, la première édition du festival d’art lyrique « Les Nuits d’été ». Le couple avait participé à un festival sur le Continent où ils ont fait la connaissance d’un jeune metteur en scène qui avait créé un spectacle mélangeant théâtre et opéra sur la vie de Berlioz. « Il cherchait un lieu pour se produire et je lui ai proposé mon jardin en lui offrant le gîte et le couvert. Malheureusement, la première soirée nous n’avons eu qu’une trentaine de personnes malgré un spectacle d’énorme qualité. Une semaine plus tard, nous étions invités avec mon épouse à la générale d’un concert en la cathédrale Sainte-Marie de Bastia avec des musiciens insulaires. Issus des quatre coins de l’île, ils cherchaient un endroit pour répéter avant de se produire à Porto-Vecchio. Nous les avons donc accueillis chez nous en organisant également un concert. Et là il y a eu un déclic puisque plus de 100 personnes se sont déplacées pour y assister. Le Festival est parti comme cela », se souvient Ferdinand Pancrazi.





Jusqu’en 2012, le Festival d’art lyrique de Corte a ainsi été un tremplin pour nombre de musiciens et chanteurs qui faisaient leurs débuts sur la scène de la Villa Pancrazi. Le public cortenais et au-delà de toute la Corse se déplaçait de plus en plus nombreux pour assister aux prestations de celles et ceux qui allaient devenir des grands noms de l’opéra et se produire sur les plus grandes scènes internationales. Mais le soutien des financeurs publics se faisant avec parcimonie, le Festival a été contraint de fermer ses portes, malgré la participation de 1500 personnes lors des trois soirées des Nuits d’été en août 2012.



Un grand retour après 10 ans d'absence



Et puis c’est ce Festival qui a vu éclore Eléonore Pancrazi. « Notre fille s’est essayé au chant, lors de répétitions des artistes. Et tous, dont le baryton Marc Scoffoni, ont trouvé qu’elle avait le potentiel pour percer. Elle entrait alors en première au lycée de Corte et nous l’avons inscrite au conservatoire de Bastia », explique Freddy Pancrazi. Aujourd’hui Eléonore, se produit sur les grandes scènes sans oublier qu’elle a été révélation lyrique en 2019. Elle se produit actuellement à L’opéra de Marseille où elle tient le rôle d’Urbain dans Les Huguenots de Meyerber, « ce n’est pas très connu, mais c’est fabuleux. Il y a trois ans, au moment où elle a signé le contrat, elle n’avait pas le niveau. Elle a donc pris des cours avec trois professeurs différents durant deux ans pour préparer le rôle. Et à Pâques, lorsqu’elle est venue en vacances chez nous, elle nous a fait découvrir son rôle. Avec ma femme nous avons vu et entendu qu’elle avait franchi une étape et qu’elle était prête. Elle a eu une standing ovation à Marseille. C’était magnifique. Et dernièrenent elle a chanté aux Chorégies d’Orange », développe Ferdinand Pancrazi.



Après 10 ans d’absence, Les Nuits d’été reviennent donc à Corte, villa Pancrazi le 7 août prochain à 21 heures. Une manifestation qui sera organisée au profit de l’association La Marie-Do.

Pour ce retour, le Festival d’art lyrique accueillera Eléonore Pancrazi ainsi que la soprano Jodie Devos, qui se produit régulièrement à Garnier, Anas Seguin, baryton, et Kaelig Boché, ténor : « des amis de notre fille. Et il s‘agira du seul opéra qui sera produit en Corse cet été. Précisons que tous viendront se produire gratuitement au profit de La Marie-Do », soutient Ferdinand Pancrazi, « les chanteurs seront assisté par deux pianistes, en l’occurrence Antoine Alerini et Eléonore Luciani. Ils nous proposerons Rossini, Mozart, Bellini, Bizet, Offenbach et des mélodies corses ».