Corte : La première pierre de la résidence pour seniors Autonomie a été posée

Relevant le manque de résidences autonomes pour personnes âgées en Corse, la CdC a donc lancé un appel à projets pour développer ce secteur. Deux projets ont été retenus, l’un à Santa Reparata di Balagna et le deuxième en centre-Corse et plus précisément en centre-ville de Corte. Il s’agit du projet porté par CAP solidaire dirigé par Gérald Simonjean et qui vient ainsi compléter l’offre pour les personnes âgées. « Pour autant, il s’agit d’un maillon qui n’existait pas encore puisque notre projet est complémentaire du Serenu 1, du Serenu 2 et de l’EHPAD de Tattone. Notre projet, in fine, vient renforcer les EHPAD du territoire. Ces établissements sont médicalisés avec un public dépendant. Ce qui n’est pas le cas pour notre résidence qui est non médicalisée et qui s’adresse à un public peu ou pas dépendant. Et lorsque ce public basculera dans la dépendance, la porte de sortie sera l’EHPAD. La première démarche a été d’aller à la rencontre des EHPAD de a région pour nouer un partenariat et des les intégrer au comité d’entrée de régulation et de sortie », a expliqué Gérald Simonjean.



Il s’agit en fait d’un maillon supplémentaire dans l’accueil des personnes âgées. Les 29 logements, allant d’un F1 et à F2, de grandes superficies, seront équipés d’une évacuation d’eau pour un lave-linge, pour un lave-vaisselle et avec une cuisine équipée permettant aux personnes seules ou en couple, de cuisinier.