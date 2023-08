Corte : La Poste rouvre ses portes après d'importants travaux de rénovation

Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Le samedi : de 8h30 à 11h30

Dès l'entrée, les clients sont accueillis par l'un des trois chargés de clientèle facilement identifiables grâce à un badge noir aux couleurs de La Poste et de La Banque Postale. L'objectif est de faciliter le parcours client en proposant un accueil personnalisé et chaleureux.Pour fluidifier les échanges, les postiers en contact avec la clientèle sont équipés de smartphones (Smarteo) qui leur permettent d'accueillir le client, de l'orienter plus facilement et de traiter ses opérations simples telles que l'envoi de colis ou le retrait des instances. De plus, il est désormais possible de retirer son colis en utilisant l'Identité Numérique La Poste, éliminant ainsi le besoin de présenter une carte d'identité.Les conseillers bancaires disposent quant à eux d'ordinateurs portables permettant des rendez-vous en visio-conférence avec leurs clients, ainsi que de tablettes tactiles pour faciliter la signature électronique des documents et des contrats.Un nouveau mobilier libre-service est mis à disposition des clients, invitant à découvrir les enveloppes et emballages préaffranchis, offrant ainsi une plus grande autonomie dans les démarches postales.Enfin, une salle dédiée et équipée de tablettes numériques sera prochainement utilisée pour les formations et examens tels que le passage du code de la route ou du permis bateau.