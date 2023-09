Corte : La Poste a inauguré ses locaux rénovés

Durant quatre mois donc, les usagers du bureau de La Poste du centre-ville de Corte ont été contraints de se rendre dans un bureau, à savoir à Venaco ou à Ponte-Leccia, ou tout simplement au centre de tri de la zone artisanale, en fonction des opérations à faire. Depuis le 2 août dernier, et la réouverture de ce bureau, les usagers ont découvert des locaux bien plus lumineux, accueillants et fonctionnels. Et lors de l’inauguration de ce mercredi 13 septembre, le directeur du secteur, Olivier Pagliai s’est tout d’abord réjoui de la présence exceptionnelle de la directrice générale de la branche grand public et numérique du groupe La Poste, Nathalie Collin, « qui a démontré sa volonté d’améliorer les conditions de travail des postiers que ce soit en termes d’ergonomie des outils informatiques ou de modernisation des espaces afin d’offrir la meilleure qualité des services ». Il se disait ensuite très fier de « faire partie et de participer à la dynamique de cette équipe de Corte dont j’ai pu noter le professionnalisme depuis que je suis arrivé. Je profite de cette occasion pour remercier tous nos clients qui nous font confiance au quotidien, mais aussi pour les remercier de leur patience durant ces quatre mois de travaux. Mes remerciements s’étendent également à tous nos collègues du service courrier qui contribuent à maintenir et renforcer le lien social si précieux pour nos clients les plus éloignés, notamment en zone rurale ».