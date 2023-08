Corte : "La Cortenaise" a fêté son 110e anniversaire

C’est donc en 1913 que Laurent Martinetti a créé la société musicale La Cortenaise qui a compté jusqu’à plus de 50 musiciens.

« il est vrai qu’à l’époque et jusque dans les années 1980 les distractions et les associations n’étaient pas nombreuses à Corte et jeunes et moins jeunes pratiquaient la musique », explique Augusta Mougin, l’actuelle présidente depuis 6 ans. Mais aujourd’hui, l’association s’essouffle et il ne lui est plus possible de proposer à la population des sorties musicales. « Nous ne pouvons même plus participer aux différentes cérémonies commémoratives aux monuments aux Morts puisque nous ne sommes plus que 6 », se désole la présidente qui est pourtant décidée à ne pas baisser les bras car cela lui fait très mal au cœur « de voir La Cortenaise dans cet état.

«Pourtant nous proposons des cours de musique gratuits avec notre chef de musique Guy Imbert. Nous avions un peu plus de monde jusqu’en 2019, puisque nous comptions une vingtaine de membres. Mais le Covid est passé par là et nombre de nos adhérents n’ont pas poursuivi lorsque nous avons repris les formations. C’est bien dommage ».





Augusta Mougin et les membres de La Cortenaise proposent tout de même leurs services auprès des écoles, du lycée et de l’Université. Ils tentent par tous les moyens de faire connaître la société musicale, de la présenter et de tenter d’y attirer les jeunes. « Si l’école des Purette nous ouvre ses portes, en revanche les autres ne répondent pas à nos sollicitations. Je le regrette, mais nous continuerons d’insister. Il ne faut pas que la Cortenaise se meure. Nous finirons bien par attirer de nouveaux musiciens et surtout permettre aux jeunes de pratiquer un instrument, d’autant que, grâce aux aides de la municipalité, nous disposons de tous les instruments nécessaires pour faire une harmonie qui tienne la route », affirme-t-elle.

Pourtant, le chef de musique, qui dirige La Cortenaise depuis 20 ans, a formé une cinquantaine de musiciens. Mais la plupart étaient étudiants et malheureusement une fois leurs études terminées ils quittent Corte et notre association.







Une expo pour retracer l’histoire de la société musicale

Avec l’USCC, créée en 1908, La Cortenaise est donc l’une des plus vieilles associations de la ville et la population n’a pas oublié ses prestations musicales lors des carnavals, des célébrations de la San Teofalu, de la Sainte-Cécile et des diverses commémorations militaires. Et à l’occasion de son 110e anniversaire, La Cortenaise a proposé une exposition de photos retraçant son histoire. Une expo qui était visible dans la salle des mariages de la mairie tandis qu’une aubade était donnée sur le parvis dès samedi soir.

« Pour cela nous avons reçu le soutien de musiciens venus des harmonies de Bastia et Ajaccio, sinon nous n’y serions pas arrivés. Nous avons également invité de nombreux musicviens de Corte et des environs pour participer aux festivités comme Juliette Albertini, Antoine Leonelli, Dominique Bacchioni, Dume Gambini, Jérôme Sansonetti et son frère. Nous avons ainsi pu proposer une très belle soirée musicale qui fut très appréciée par un public venu nombreux ».





L’exposition rassemble plusieurs dizaines de photos et d’articles de presse prêtés par les Cortenais, « la première photo date du 11 novembre 1928, devant le monument aux Morts de Corte. Certains nous ont même dit que l’association aurait même été créée à la fin du XIXe siècle. Malheureusement nous n’avons trouvé aucun document pouvant l’attester. Après Laurent Martinetti c’est son fils Joachim qui a pris la présidence avant Augustin Coque tandis que André Coque en a été à sa tête jusqu’à il y a six ans avant que je ne reprenne le flambeau ».

Ce dimanche les festivités se sont poursuivies avec une messe en l’église de l’Annonciation tandis que les musiciens ont joué le Diu vi salvi Regina sur le parvis de l’église. Dès 18 heures, l’association a proposé un apéritif dînatoire tandis que l’orchestre Corsica Armunia donnait un récital dans les jardins de la mairie.