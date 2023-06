Corte : L’Ultra Trail di Corsica avec le Champion du Monde Benjamin Roubiol

Le Savoyard Benjamin Roubiol est originaire de Moûtiers et il a très vite pris goût à la montagne et à l’escalade, plus particulièrement. Mais très vite il se lance sur les trails courts avant de franchir le pas en 2022 et de participer à la mythique Diagonale des Fous, sur l’île de la Réunion. Deuxième du Championnat de France en mars dernier, il s’impose dans la plus prestigieuse des épreuves ce samedi 3 juin à Innsbruck (Autriche). Après un départ prudent, le Français courre dans les foulées du l’Italien Andreas Reiterer. A 30 km de l’arrivée, il accélère pour prendre la tête et ne plus la lâcher. Il remporte ainsi son premier titre mondial.





Après cette remarquable victoire, Benjamin Roubiol a décidé de ne pas en rester là. Il vient, en effet, de s’inscrire sur les 100 km de l’Ultra Trail di Corsica, l’une des épreuves les plus techniques et difficiles du parcours. Et son objectif sera non seulement d’inscrire son nom au palmarès de l’UTC, mais bien de battre le record de l’insulaire Benjamin Santelli avec ses 15h 41mn. Ce dernier sera bien présent pour défendre son titre et il aura l’avantage, dans son jardin, de connaître le parcours comme sa poche. Santelli qui est lui aussi particulièrement affûté puisqu’il a remporté en avril dernier les 115 km du Madeira Island Ultra Trail sur l’île de Madère. Il ne sera d’ailleurs pas le seul insulaire à prétendre à la victoire finale puisque seront également présents Jérôme Callier ou encore Jean-François Hautin.





Parmi les favoris aussi sur cette épreuve, on notera les présences du Suisse Walter Manser, des Français Martin Kern, 2e du championnat de France, et Guillaume Beauxis, de l’Anglais Andy Symonds, vainqueur du Grand raid de Queyras, du Polonais Roman Ficek ou de l’Italien Danilo Lautermino, 2e du Genova Trail Marathon en avril. Sans oublier le Français Grégoire Curmer qui a déjà terminé deux fois à la deuxième de l’UTC et qui « aimerait bien enfin inscrire son nom au palmarès », a indiqué Jean-Erice Lanoir, le président. Chez les dames aussi, le plateau sera très relevé avec la présence de l’Allemande Eva Maria Sperger, du Team Salomon, de la Roumaine Hajnalka Roman Bakos ou de la Française Aline Coquard.







Elie Besson Pithon, grand favori du Restonica Trail

Il y aura également pléthore de candidats à la victoire sur les 77 km du Restonica Trail avec en tête des favoris, le Français Elie Besson Pithon, vainqueur du Vars Mountain Trail, de l’Ultra Trail du Haut Giffre (Haute-Savoie) en 2022 et vainqueur du Contrat Pro de la Trail Elite Factory l’an passé. C’est l’un des espoirs français du Trail. Mais attention, ici aussi les champions seront nombreux sur la ligne de départ et l’on pourra compter du l’Anglais Ronni Sparke, 2e de l’Ultra Trail du Mont Blanc et vainqueur des 100 km de l’Ultra Trail Kosciuszko (Australie), sur les Belges Jérôme Remacle et Dylan Dame, sur l’Italien Andrea Matteucci ou encore sur le Français Pierre Bonbonny.





Du côté des insulaires, c’est Noël Giordano, 2e des 50 km du Madeira Island Ultra Trail en avril et surtout vainqueur de La Mascareignes (72 km) sur l’île de la Réunion en octobre dernier. Notons aussi que Noël Giordano a déjà remporté cette épreuve en 2021 avec un temps de 8h 21mn. Et cette année encore, il faudra compter avec lui, c’est certain.

Chez les féminines, les prétendantes sont nombreuses également à commencer par la Française Bérénice Gautier, 1re du Trail de l’Escarel en octobre dernier, l’Italienne Natalia Mastrota qui va tenter de s’imposer une deuxième fois à Corte, et de la Lituanienne Jelena Malyseva, 1re féminine à Innsbruck samedi dernier.





La Championne d’Espagne pour la gagne du Tavignanu Trail

Sur les 33 km du Tavignanu trail, les pronostics placent Arnaud Bonin en tête des prétendants avec déjà ses deux victoires à Corte. Notons qu’il a été sacré Champion d’Europe l’an passé ! Et c’est donc une référence. Mais il faudra surveiller de très près le Champion de France en titre Thibaud Baronian. Après des débuts prometteurs en ski de fond, le natif d’Ambilly (Haute-Savoie) se lance dans les courses en montagne et sa première participation en 2014 sur la Wings for life World Run à Hennebont (Morbihan) se solde par une victoire. Ce sera un adversaire sérieux donc. Il faudra compter aussi sur le Champion de France espoir 2021 et vice-champion de France 2022, Antoine Thiriat.

Sur la liste des favoris on peut rajouter les Français Guillaume Lenormand (déjà vainqueur), Bertrand Brochot, Loïc Robert (21e du Championnat du monde), Pierre Castets, Jimmy Panozzo ainsi que les insulaires Jean-François Moretti et Corenthin Fourni tout comme l’Anglais Paul Faulkner.

Chez les dames la victoire devrait se jouer en la Championne d’Espagne en titre Sara Alonso. Ses succès sur le 3000 steeple la conduisent à découvrir d’autres horizons et le trail se révèle pour elle une discipline de prédilection puisqu’elle signe deux podiums sur la Golden Trail World Series avant de s’imposer au Marathon du Mont Blanc l’an passé.





Face à elle, et qui font aussi figure de favorites, nous retiendrons la présence de la Française Louise Serban-Penhoat, de la Danoise Ulrikke Evensen ou de l’Italienne Camilla Magliano, 2e du Supermaton d’ell Etna.

C’est donc un plateau extrêmement relevé qui constitue les différentes épreuves de cette nouvelle édition du Restonica Trail. Et nul doute que la bagarre sera au rendez-vous pour la victoire finale.

Notons enfin que les organisateurs du Restonica trail innovent cette année encore en proposant l’opération « le trail fait son cinéma ». C’est au cinéma l’Alba que diverses projections sur les trails auront lieu le mercredi 5 juillet dès 21 heures. Une séance suivie d’un échange avec les élites.