Corte : L’Operata du CPIE- A Rinascita lance de nouvelles activités

C'est dans une ambiance conviviale, au cœur des locaux de la citadelle, que l'Operata du CPIE-A Rinascita a présenté son programme d'activités pour cette nouvelle saison. Antoine Feracci, président de l'association, a souligné l'importance croissante de ces initiatives : « Nous avons constaté un chiffre en constante augmentation, avec près de 1 000 personnes intéressées par nos activités. »



L'Operata, qui regroupe une équipe de 20 personnes, entre salariés, bénévoles et intervenants, propose une trentaine d'activités adaptées à tous les publics, de la petite enfance aux seniors. Ces activités se déclinent sur six espaces : famille, jeunesse, loisirs et culture, seniors, écocitoyenneté, et formations. Feracci a également rappelé que l'association reste un organisme formateur pour le BAFA (brevet d'aptitudes aux fonctions d'animateur).

Parmi les activités traditionnelles comme la couture, le dessin ou la gym douce, quatre nouveautés ont été introduites cette année. La première est le club rando, qui proposera des sorties en montagne chaque mois, encadrées par un accompagnateur en moyenne montagne. « L’objectif est de favoriser les activités physiques de plein air et la découverte du patrimoine naturel auprès des personnes éloignées de ce type d'activité », a précisé Antoine Feracci.



Le club d’Art Contemporain, en partenariat avec le FRAC de Corse, a également été mis en place. Cette initiative permettra aux participants de s’initier à l'art contemporain à travers des créations plastiques et des visites animées des nouvelles expositions. « Ce club permettra aussi de mieux faire connaître le FRAC auprès de la population », a ajouté le prèsident;



Un créneau spécial pour débutants a été ouvert pour l’activité dessin et aquarelle, qui connaît un grand succès. Destiné aux enfants à partir de 7 ans, adolescents, adultes et seniors, cet atelier se tiendra tous les mercredis de 17h30 à 19h30.

Enfin, les journées Ludo, prévues pendant les vacances scolaires, transformeront l’Operata en ludothèque, offrant gratuitement des jeux de société renouvelés chaque année pour tous les âges. « Nous diversifions notre offre chaque année », a souligné Antoine Feracci.

L’Operata continuera également ses activités ciné-parents, avec la projection du film « Coco » le 6 octobre à 14h30 au cinéma l’Alba. D'autres projections sont programmées tout au long de l'année, offrant aux familles des moments de détente et de partage autour du cinéma.

Les inscriptions pour ces différentes activités sont ouvertes à l’accueil de l’Operata, situé au rez-de-chaussée de la caserne Padoue, face au Musée de la Corse. « Les inscriptions peuvent se faire tout au long de l’année, en fonction des places disponibles. Certaines activités sont gratuites et ne nécessitent pas d’inscription », a précisé Stéphanie Burnat, directrice de l'Operata.