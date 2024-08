Corte : Il faut arrêter de nourrir les pigeons !

En ville, la présence des pigeons domestiques peut rapidement devenir un problème quasiment insoluble. Ces volatiles causent des dégâts considérables sur les bâtiments publics et privés ainsi que sur les monuments et statues, en raison de leurs fientes toxiques. Ces déjections représentent également un danger pour la santé. À Corte, heureusement, la situation n'est pas encore alarmante. Mais pour éviter d'en arriver là, Ludovic Filippi, directeur des services techniques de la ville, recommande "de ne plus nourrir les pigeons". Certains quartiers de la cité Paoline, notamment la vieille ville, sont plus touchés, car certains habitants continuent de nourrir ces oiseaux. Chaque jour, les habitants doivent nettoyer les rebords de leurs fenêtres souillés par les fientes. Les pigeons nichent dans les combles des immeubles et les clochers, rendant la situation encore plus problématique.