Corte : Festa di u viulinu ce week-end sur le parvis du musée de la Corse

Le week-end prochain, le parvis du Musée de la Corse à Corte accueille la nouvelle édition de Festiballu, la fête du violon et du quadrille qui s'ouvrira cette année sur la présentation d'un nouveau diplôme universitaire en musique et chants traditionnels. Dès la prochaine rentrée, en effet, l’Université de Corse, en collaboration avec l’Institut d’enseignement supérieur de la musique d’Aix-en-Provence, proposera un diplôme d’État de musiques et de chants traditionnels de Corse et de la Méditerranée. Validée par la Collectivité de Corse, cette formation sera officiellement présentée ce samedi 27 juillet à 17 heures au Musée de la Corse.





Les festivités débuteront dès 16 heures avec une conférence de Minicale sur l’histoire du quadrille et des danses du XIXe siècle. À 18h30, un apéritif musical marquera l'ouverture officielle de Festiballu, suivi à 21 heures d'un concert exceptionnel du Tàlcini Orchestra. Cet ensemble, composé d’Ange Lanzalavi, Minicale, Antoine-Marie Leonelli, Antoine Luciani, Dominique Bacchioni et Michel Buresi, propose de redonner ses lettres de noblesse à la mandoline, instrument cher aux Cortenais.





La soirée se poursuivra avec la participation d'invités écossais, venus de Glasgow et d’Édimbourg. Les musiciens David Morisson (accordéon), Iain Bayne (percussions) et Douglas Ballantines (violon) initieront le public, qu’il soit novice ou expérimenté, à diverses danses traditionnelles telles que le Dashing White Sergeant, le Strip the Willow et le Canadian Barn Dance.



Le dimanche 28 juillet, Festiballu continuera avec un atelier destiné aux danseurs confirmés, qui se tiendra dans la salle du Musée de la Corse de 16 h 30 à 18 heures. La journée culminera à 21 heures avec une soirée de set dancing animée par un groupe irlandais de Dundalk. Cette forme de danse, très populaire en Irlande, rappelle les quadrilles corses et a traversé les âges en conservant toute sa vitalité.





La manifestation se clôturera à 22 h 30 avec un quadrille corse, animé par les musiciens de Tutt’in Piazza, dont Minicale, Laurence Felici, Batti Paoli et Laurent Barbolosi. Festiballu promet ainsi un week-end riche en traditions et en partages culturels, célébrant la musique et la danse dans toute leur diversité.