Corte : Eric Albertini, Le pionnier du karaoké en Corse passe la main

Arrivé à Corte en 1987 pour ses études en marketing à l’IUT, Eric Albertini a enchaîné divers métiers avant de faire l’acquisition d’un karaoké en 1994 : « Je pensais faire quelques soirées en été avec ce karaoké et j’ai eu un succès fou de Serra di Scopamène à Santa Severa, sans oublier Corte avec trois et quatre soirées par semaine. Les soirées se succédaient et c’était la folie. J’avais un écran géant, un tri-tube Sony qui pesait une tonne et je le baladais partout. J’étais vraiment à l’aise dans ce que je faisais, tant et si bien que je me suis lancé dans ce domaine en achetant l’année suivante le matériel nécessaire pour animer les bals de village, les mariages, etc. Et c’est en 2002 que j’ai ouvert mon magasin à Corte à l’enseigne Musica Vostra ».



À cette époque, la boutique ne proposait que des CD et DVD des chanteurs et groupes insulaires, nationaux et internationaux, « je n’avais qu’une toute petite vitrine avec un jeu de cordes de guitare », explique Eric Albertini.

Le magasin s’est transformé progressivement avec l’ouverture de l’école de musique, mais surtout avec le déclin du CD à partir de 2010, auquel est venue se greffer la crise économique. « Je dois avouer que cette période a été très difficile pour le commerce du CD. Je me suis donc adapté en faisant évoluer la structure par rapport à l’école de musique, en m’orientant aussi vers la vente d’instruments de musique, ce qui m’a permis jusqu’à aujourd’hui de tirer mon épingle du jeu. L’ouverture de cette école a eu pour effet de renforcer mon magasin avec une soixantaine d’élèves inscrits, me permettant de vendre des pianos, des guitares ou encore des violons ».



Aujourd’hui, cette école de musique a changé de statut en passant sous la forme associative, permettant de diminuer nettement les cotisations puisque « nous pouvons bénéficier d’aides de la part de la commune et de la Collectivité de Corse ».





Je n’ai pas vu le temps passer

Mais après 22 années passées à la fois dans la boutique et en extérieur pour diverses animations, Eric souhaite faire un choix pour avoir davantage de temps à consacrer à sa famille. « Effectivement, je veux vendre ma boutique pour avoir beaucoup plus de temps libre, même si je sais qu’avec l’animation des différentes foires à travers la Corse, les sonorisations de fêtes ou encore les bals, mon chiffre d’affaires sera inférieur. J’ai 55 ans et le côté familial est bien plus important. Je n’imaginais pas rester autant de temps dans 44 m² autant de temps, même si je n’ai pas vu le temps passer. Il faut que je passe à autre chose et je crois que c’est le bon moment pour moi. Je ne veux pas fermer mon magasin, je veux qu’il soit repris, car les musiciens en ont besoin et que l’école de musique doit continuer à fonctionner, car Corte le mérite, d’autant qu’il y a le chant qui arrive cette année avec un enseignant spécifique ».



Eric Albertini prend son métier d’animation très à cœur. Il est aussi à l’aise sur un champ de foire que sur un trail, un rallye ou dans un EHPAD. « C’est vrai que j’aime ce métier d’animation. Je prépare minutieusement mes interventions en me documentant et en rencontrant au préalable les gens qui vont intervenir dans tel ou tel domaine. Je travaille en fait comme un journaliste pour savoir de quoi je parle en préparant mes fiches. C’est un grand plaisir pour moi de découvrir chaque fois des gens différents et des métiers différents que je mets en valeur avec mes interventions ».