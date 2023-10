Corte : EDF Corse et ENGIE mettent à l'honneur leurs apprentis

C’était la rentrée en ce moins de septembre et pas seulement dans les établissements scolaires de l'ile. EDF-ENGIE Corse a en effet ouvert ses portes à 32 jeunes alternants qui vont progressivement s'immerger dans le monde de l'entreprise. Ces nouveaux venus se distinguent par la diversité de leurs profils et des diplômes préparés, allant du CAP professionnel jusqu'au niveau Bac +5. Ils rejoignent ainsi les rangs des précédentes générations d'alternants, qui ont été honorés lors d'une journée spéciale à l'Auberge de la Restonica à Corte le 29 septembre dernier. Cet événement s'est déroulé sous le signe de la reconnaissance et du passage de témoin, avec la remise des diplômes aux alternants sortants, et l'accueil de la nouvelle promotion. Un total de 32 alternants, accompagnés de leurs tuteurs et professeurs, ont pris part à cette cérémonie placée sous l'égide du Directeur régional, Vincent De Rul.Cet événement a également permis de mettre en lumière l'engagement continu des entreprises EDF et ENGIE en Corse pour le développement des compétences et la création d'opportunités professionnelles pour les jeunes insulaires. Depuis de nombreuses années, le Centre s'engage activement à soutenir l'insertion professionnelle des jeunes corses tout en identifiant et développant de nouveaux talents. Cette mission repose sur des partenariats solides avec les principaux acteurs du milieu éducatif, proposant des offres d'alternance diversifiées à tous les niveaux de formation. "Pour les CAP et Titres Professionnels, des collaborations avec les Chambres départementales de Commerce et d'Industrie ainsi que la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Corse du Sud ont été établies. Les BAC Pro et BTS bénéficient du soutien de l'Académie de Corse et de la Collectivité de Corse, notamment avec le BAC Pro MELEC au Lycée Professionnel Jules Antonini d'Ajaccio et au Lycée Fred Scamaroni de Bastia, ainsi que le BTS Electrotechnique au Lycée Paul Vincensini de Bastia. De plus, le BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client est proposé au Lycée Laetitia Bonaparte et au sein de l'école Groupe Alternance à Ajaccio, ainsi qu'au Lycée Professionnel Jean Nicoli de Bastia. Pour les BUT, Licence Pro et Master, le CFA Univ en Région Corse joue un rôle essentiel, tout comme le Bachelor Intelligence Artificielle et Robotique avec le Campus de formation Aflokkat à Ajaccio." détaille EDF-ENGIE Corse dans un communiqué.À ce jour, ce dispositif a permis d'accompagner près de 200 alternants depuis 2016. Les statistique montrent que 90% des alternants formés au sein des activités principales d'EDF-ENGIE ont été embauchés à la fin de leur programme d'apprentissage.