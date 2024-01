Corte : Disparition du docteur Jean-Marie Llapasset

La nouvelle de la disparition du docteur Jean-Marie Llapasset mardi à Nice a suscité une vive émotion à Corte où il était particulièrement apprécié.

Originaire d’Erbajolo, où il fut d’ailleurs élu maire de 1967 à 1972, le docteur Llapasset avait ouvert son cabinet de médecin généraliste à Corte. Il y exerça durant une trentaine d’années avant de se retirer à Nice.

C’est au milieu des années 1970 qu’il avait créé une association pour venir en aide aux personnes âgées. Un service à domicile qui avait montré l’importance et la nécessité de créer une véritable structure d’accueil pour les seniors. En 1977, il fonde l’association "U Serenu" avec comme objectif de développer un foyer logement. Une idée pour laquelle il a dû se battre longtemps pour la faire accepter de tous, et des élus en particulier. L’association fut ensuite présidée par le docteur Jean Leschi, ou encore par Dominique Baldacci, jusqu’au docteur Pierre Ghionga, aujourd’hui.

Après un long combat, il peut enfin lancer le projet qui a vu le jour en octobre 1980, après 18 mois de construction.





C’est en présence de Simone Veil, ministre de la Santé, que le foyer logement U Serenu, installé au quartier Purette est inauguré ce 13 octobre. Il compte alors quarante studios tout équipés.

Le docteur Llapasset assume la direction de l’établissement jusqu’en 1988, date de son départ de Corte. Une direction qui sera assurée ensuite par le docteur Christian Campana.

En cette douloureuse circonstance, Corse Net Infos adresse ses sincères condoléances à sa fille Sylvie et à sa petite-fille Serena, ainsi qu’à toutes les personnes que ce deuil afflige.