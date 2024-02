Corte : Après "la catastrophe de novembre", les travaux ont débuté dans les Restonica

Outre les aspects d’accessibilité, de l’organisation d’une offre touristique pour la saison 2024, « nous ne pouvons pas traiter l’ensemble des problématiques et me disant qu’un quartier de Corte, E Gruttelle en l’occurrence est voué à l’abandon. Il y a une activité touristique, certes, mais il y a une vie aux Gruttelle avec des Cortenais qui y résident l’été et il y a une vie agropastorale avec des producteurs. Et il faut donc tenir compte de tout cela pour traiter les problématiques à court, moyen et long terme en fonction de ces paramètres », a ajouté le Dr Poli qui s’est ensuite félicité du vote unanime de l’Assemblée de Corse quant à la mise en place de navettes dans la vallée de la Restonica, dès le 2 mai et ce jusqu’à la fin septembre « prouvant que les services de la CdC, ainsi que ceux de l’État et de la commune sont mobilisés tous les jours sur ce dossier et je tiens à saluer le travail qui a été fait ».La commune a travaillé également au quotidien en collaboration avec l’Office de tourisme centru di Corsica, pour développer une nouvelle plaquette pour présenter l’offre touristique concentrée sur la trentaine de kilomètres de sentiers. Des sentiers anciens et nouveaux, qui seront mis en sécurité par les agents du PNRC comme celui que l’on appelle u chjassu di San Teofalu « et qui fera partie du panel de ces sentiers que nous proposerons aux vacanciers. Un sentier des plus intéressant qui part de Corte via Chjarasgiolu et U Zurmulu pour rejoindre Baliri d’où l’on pourra emprunter un autre sentier que nous allons réhabiliter dans les jours qui viennent », a précisé le maire de Corte. Une offre qui sera totalement finalisée lors de réunions les 13 et 20 février prochains pour une ouverture de sentiers dès le 1er mai. « Nous étions à marche forcée, nous sommes désormais en ordre de marche », a martelé Xavier Poli.