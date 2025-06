Corte - 52 confirmands à l’église de l’Annonciation

Dès l’ouverture de la messe, portée par les chants de la chorale paroissiale et l’orgue de Philippe Bona, l’appel des confirmands a solennellement retenti. Chacun a répondu « Me voici » à l’énoncé de son prénom, avant de proclamer sa foi au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Entourés de leurs parrains et marraines, les confirmands se sont ensuite avancés vers l’autel pour recevoir sur le front l’onction du Saint Chrême, en mémoire de leur baptême.

« Aujourd’hui, vous êtes réunis dans cette église pour renouveler votre engagement au Christ. Entrons dans la joie de l’Eucharistie, implorons la miséricorde du Père et reconnaissons humblement nos fautes. Il y a quelques jours encore, nous étions dans le temps pascal, clôturé par la Pentecôte. Mais aujourd’hui, c’est une nouvelle Pentecôte que nous célébrons à vos côtés, vous qui venez confirmer votre baptême et votre communion. Ce jour où la force de Dieu s’est emparée du cœur des apôtres, fortifiant leurs corps et leur montrant le chemin de leur mission : annoncer la Parole du Seigneur. Désormais, c’est à vous que revient cette mission », a affirmé l’abbé Constant.