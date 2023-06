Corte : 300 bénévoles engagés sur le Restonica Trail

« Merci à tous ». C’est par ces mots simple que le président du Restonica Trail, Jean-Eric Lanoir a débuté ce rendez-vous hebdomadaire. Un rendez-vous qui explique à nos lecteurs toutes les facettes de cette course devenue mythique et qui draine des milliers de personnes venues du monde entier.Aujourd’hui, le focus sera fait sur les bénévoles. Et à Corte ils sont nombreux à s’impliquer dans l’organisation et le bon déroulement de l’épreuve qui se déroulera du du 6 au 8 juillet prochains. « Ils et elles sont 300 à soutenir les courses du Restonica Trail autour du noyau dur de 15 personnes qui compose l’association depuis une quinzaine d’années », précise Jean-Eric Lanoir.La première des missions est dévolue au noyau dur qui est chargé de monter les différents dossiers concernant les autorisations, les financements à travers la recherche de partenariat, « puis il faut faire la promotion de nos épreuves et pour cela nous participons à différents salons en France comme à l’étranger, ensuite nous devons nous charger de préparer le ravitaillement. Ce sont des tâches que nous menons de front dès la fin des épreuves pour la saison prochaine ». Et puis, en bon président soucieux de maintenir ou développer les contacts « familiaux », le président se charge de contacter par téléphone, ou de rencontrer, l’ensemble des bénévoles qui en ont fait la demande sur les réseaux sociaux, « sachant que la majorité est à nos côtés depuis le début. Une fois que je connais les disponibilités de chacun, nous pouvons attribuer les tâches et les missions. Mais dès la prochaine saison, nous mettrons en place une plateforme spécifique sur notre site internet où les bénévoles pourront indiquer leurs disponibilités. Ce sera pour nous un sacré gain de temps au niveau de la gestion ».Le Restonica Trail et ses 6 épreuves ont besoin de bénévoles pour recevoir les inscriptions de dernière minute, pour distribuer les dossards et les paniers coureurs, pour les buffets d’après courses, sur le parking Tuffelli en centre-ville où est installé le PC course, l’assistance médicale, la boutique de l’association, l’accueil informations, etc… « Sans oublier que nous avons les signaleurs en ville et bien sûr sur l’ensemble des parcours. Des bénévoles qui sont aussi présents pour les départs et les arrivées, pour les remises des prix finisher… Tout cela nécessite une sacrée préparation et une logistique spécifique ».Mais le travail des bénévoles débute dix jours avant la course avec le balisage des sentiers que vont emprunter les coureurs. Ici, la peinture est totalement proscrite depuis le début des épreuves, « nous possédons des balises fluos sur lesquelles nous apposons des réfléchissants puisque certaines épreuves se courent même de nuit comme l’UTC, nous avons aussi des balises que nous plantons dans le sol et nous avons 180km à baliser car certains passages de course rejoignent d’autres épreuves aussi. Nous devons installer 5 000 balises. Et je peux vous dire que les sacs à dos font leur poids car nous devons aussi porter une mazzetta, des punterolli, etc. », sourit Jean-Eric Lanoir.Pendant les courses, nous avons besoin de plus de 120 bénévoles sur les inters PC et la douzaine de points de ravitaillement. Des points qui sont alimentés en voiture, lorsque l’accès le permet ou en hélico obligatoirement car ce sont des tonnes de nourriture et de boissons qui vont être mis à disposition des coureurs. « Nous voudrions avoir un impact carbone moins important, mais nous ne pouvons pas faire autrement. Nous avons pensé à alimenter les points de ravitaillement à dos de mulets, mais les poids à transporter sont bien trop importants ». Le ravitaillement est composé de fruits frais et secs, d’eau, de boissons sucrées, de pâtes de fruits, de barres de céréales, des gâteaux sucrés et salé, des chocolats, de charcuterie de fromage « mais aussi de soupe. Et nous nous fournissons auprès des producteurs locaux ».Avant les épreuves, les bénévoles sont réunis au Cyrnéa Bar, où a été créé le Restonica Trail, par les organisateurs pour un grand moment de fête et de partage « tandis que nous proposons également un deuxième repas à l’issue des épreuves. Un repas qui se déroule fin juillet dans la cour de l’association A Rinascita ». Généralement les bénévoles sont originaires de Corte et de la région, mais plus largement de toute la Corse. « Nous avons également les époux ou épouses de coureurs qui veulent aussi se rendre utiles et qui mettent la main à la pâte. Sans compter que parmi les bénévoles nous avons des médecins, des infirmiers et des kinés qui sont chargés de remettre en forme les athlètes à leur arrivée. Et enfin, je dois souligner aussi l’implication de la Sécurité Civile de Corte qui nous prête du matériel et des tentes pour nos PC sous forme de partenariat. Un partenariat que nous avons aussi avec le SDIS et le PGHM, pour la sécurité ». Et puis pour la petite histoire, certains bénévoles s’impliquent dans les massages de confort, « ils sont tous au petit soin pour le bien être des trailers », a conclu Jean-Eric Lanoir.